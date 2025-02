Bianca Censori, companheira de Kanye West, usa look completamente transparente no Grammy

A arquiteta Bianca Censori, companheira do cantor Kanye West, surpreendeu ao usar um look completamente transparente no Grammy 2025, na noite desse domingo (2), em Los Angeles (EUA). Enquanto caminhava no tapete do evento, ela retirou o casaco de pele preto que usava, revelando o vestido feito de uma espécie de "meia-calça" transparente, e ficando praticamente nua em frente às câmeras.

A mulher chegou ao local acompanhada do rapper, que usou uma combinação preta e óculos escuros.

Após a aparição do casal no tapete vermelho, os dois não foram encontrados em nenhum lugar do evento. A informação de que eles teriam sido expulsos chegou a circular na imprensa, no entanto, uma fonte próxima ao Grammy detalhou à revista Variety que o boato "não era verdade" e que Kanye apenas "andou no tapete, entrou no carro e foi embora".

Legenda: Rapper compartilhou sequência de imagens do look da parceria nas redes sociais Foto: reprodução/X

O rapper estava indicado para a categoria de melhor música de rap, pelo hit "Carnival", parceria com Ty Dolla Sign, Rich the Kid e Playboi Carti. Porém, quem venceu o prêmio foi Kendrick Lamar, com "Not Like Us", single que também recebeu a estatueta de música do ano.

A australiana Bianca Censori é arquiteta e trabalha para a Yeezy, marca do companheiro. Informações não oficiais indicam que ela e o cantor casaram, em uma cerimônia privada, em janeiro de 2023.

