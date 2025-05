Carlo Ancelotti terá salário recorde na Seleção Brasileira; veja valor

O italiano Carlo Ancelotti terá um salário recorde no comando da Seleção Brasileira. Anunciado no cargo nesta segunda-feira (12), o treinador receberá anualmente € 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 63,2 milhões na cotação atual) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Assim, os vencimentos do ex-treinador do Real Madrid serão de R$ 5,3 milhões por mês no Brasil.

Dentre as seleções, Ancelotti se torna agora o mais bem pago do mundo. Antes, a liderança do ranking internacional era do alemão Thomas Tuchel, que ganha R$ 3 milhões mensais na Inglaterra.

Para os padrões nacionais, a CBF também fez um esforço para ampliar o pagamento. Dorival Júnior, nome que o antecedeu, tinha ganho de R$ 1,8 milhão, enquanto Tite recebia R$ 2,2 milhões no mês.

Segundo o ge, o italiano também terá direito a um bônus de € 5 milhões (cerca de R$ 31 milhões) se conquistar a Copa do Mundo de 2026. Para isso, deve encaminhar classificação nas Eliminatórias Sul-Americanas, onde o Brasil é o 4º colocado da tabela, com 21 pontos - a Argentina lidera com 31.

A estreia será no dia 5 de junho, quinta-feira, diante do Equador, às 20h, no estádio Monumental de Guayaquil. Na mesma Data Fifa, encara o Paraguai, dia 10, na terça-feira, às 21h45, na Neo Química Arena.