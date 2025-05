Vera Viel celebra resultado de novos exames: 'Continuo em remissão do câncer'

Vera Viel, 49 anos, a esposa de Rodrigo Faro, celebrou com os seguidores de seu perfil no Instagram nesta segunda-feira (12) mais um avanço na luta contra o sarcoma sinovial, tipo raro de câncer que a atingiu na perna em setembro do ano passado.

Após realizar exames de rotina no tratamento, Vera e a equipe médica testemunharam que a doença segue em remissão. "Continuo em remissão do câncer para toda honra e glória a Deus, que fez a cura completa no dia da cirurgia. Acabei de ver o resultado dos meus exames", comemorou a modelo.

Na legenda, Vera explicou que agora precisa realizar os exames de acompanhamento a cada três meses para acompanhar se a remissão continua. “Obrigada, meu Deus. Ele me prometeu que daria vida”, escreveu Viel na legenda, agradecendo ainda à equipe médica.

Nos comentários, amigos famosos reagiram à novidade. "Amém, Vera querida", disse a apresentadora Eliana. “Que benção”, escreveu Camilla Camargo.

Vera descobriu o câncer após perceber um nódulo na região. Ela foi submetida a uma cirurgia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para a remoção do tumor, e fez mais de 30 sessões de radioterapia.

A doença está em remissão desde fevereiro deste ano, quando a mulher do apresentador anunciou que estava curada. Exames de imagem, incluindo ressonância magnética e PET-CT, não mostraram mais vestígios da doença.

Filha também em tratamento

No último fim de semana, a filha de Vera e Rodrigo Faro, Maria Viel Faro, de 16 anos, surpreendeu ao compartilhar, também nas redes sociais, que iniciou um tratamento que durará um ano.

A jovem, diagnosticada com escoliose, vai precisar usar um colete durante 18 horas por dia. Ela inclusive mostrou o acessório em um vídeo no Tiktok.

“Eu tenho 34 graus de escoliose. A cirurgia é recomendada a partir dos 40 graus. Então eu peguei bem no limite, bem a tempo de corrigir. Além disso, eu tenho 16 anos, faço 17 agora em junho, e por isso tenho esse 1 ano para corrigir a minha coluna com o colete para escoliose", disse Maria, que acrescentou já estar acostumada com o colete.