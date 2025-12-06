Caldeirão com Mion homenageia Raimundo Fagner neste sábado (6)

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (6), na TV Globo, homenageia o cearense Raimundo Fagner. O momento conta com a participação de fãs famosos do artista, como o cantor Falcão e o lutador Rodrigo Minotauro, que disputarão um jogo enfrentando o ator Edmilson Filho e o cantor e compositor Romero Ferro.

Outro participante especial é Xande de Pilares, que foi convidado para abordar sua relação com o intérprete de "Borbulhas de Amor", "Espumas ao Vento" e "Deslizes".

"Foi através da novela 'Coração Alado' que eu conheci o trabalho desse cara que hoje posso chamar de amigo e parceiro. Fagner é um dos ícones da música brasileira, e tenho muito orgulho de ter duas canções feitas com ele", comenta o artista.

Comandado por Marcos Mion, o "Caldeirão" também destaca o amor de Fagner por futebol e exibe recados-surpresa de pessoas que marcaram a trajetória do cantor, como o produtor musical e empresário João Marcelo Bôscoli.

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion'?

O programa vai ao ar neste sábado (6) às 16h15, segundo a programação da TV Globo.

Criado e produzido pelos Estúdios Globo, tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Geninho Simonetti. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.