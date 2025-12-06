Diário do Nordeste
Cearense emociona ao fazer surpresa e dar apartamento aos pais

A professora de francês Thaiany Mota surpreendeu o pai garçom e a mãe diarista com imóvel em Fortaleza.

Redação producaodiario@svm.com.br
Jovem mulher sorri ao lado dos pais visivelmente emocionados, após presenteá-los com um apartamento.
Legenda: Thaiany diz que foi a educação que lhe permitiu realizar essa surpresa para os pais.
Foto: Reprodução/Instagram

A professora de francês Thaiany Santana Mota, cearense que mora em Paris há seis anos, emocionou a internet ao presentear os pais com um apartamento em Fortaleza. O vídeo da surpresa, que mostra o choque e a alegria do pai garçom e da mãe diarista, rapidamente viralizou nas redes sociais.

Formada em Letras Português-Francês pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Thaiany mudou-se para a França para cursar mestrado em Didática e, durante a pandemia, abriu sua escola online. Ela também é professora de português como língua estrangeira.

Segundo Thaiany, todo o processo de compra do imóvel foi feito em completo sigilo. “Tudo foi surpresa. Eles não sabiam que eu estava comprando apartamento, eles não sabiam que eu tinha intenção de um dia comprar”, relata.

A decisão foi motivada por um desejo antigo dos pais de se mudarem do bairro onde viviam. “Minha mãe saía às 4h30 da manhã para chegar no trabalho às sete. Passava três, quatro horas dentro do transporte público”, contou. Sem carro ou moto, eles também enfrentavam dificuldades até para aproveitar os fins de semana.

Thaiany explica que a compra uniu o útil ao agradável: “Eu já tinha intenção de comprar alguma coisa pra mim, pra investir, mas, como eu moro fora, eu não desfrutaria desse bem. Aí eu quis unir o útil ao agradável e deixar eles no apartamento". 

Assista ao vídeo

Vídeo repercutiu e emocionou

A repercussão do vídeo surpreendeu. “Eu não esperava que as pessoas fossem se emocionar tanto com a história. Contei de coração aberto, porque é a minha vivência. Fiquei muito feliz e grata pelas mensagens”, afirma.

Ela recebeu inúmeros relatos de pessoas que também sonham em presentear os pais, algo que a comoveu profundamente. “Eles compartilharam um pouquinho da história deles comigo. Foi muito bonito”. 

Antes de revelar a surpresa, Thaiany chegou a duvidar da reação dos pais. “Eu sabia que eles queriam, mas querer e fazer é completamente diferente. Eu ia chegar de surpresa e já anunciar que eles iriam se mudar. Depois, conversei: disse que eles não precisavam se mudar se não quisessem, e nem precisava ser agora". Mas os receios se dissiparam rápido: “Na mesma hora, depois de visitar o apartamento, a gente já foi em loja comprar pequenas coisas, como fechadura. Eles começaram a se imaginar, a se organizar".

A mudança, aliás, pode acontecer ainda este ano. O imóvel já está pronto para morar, faltando apenas detalhes estéticos. “A gente começou a pintar o apartamento juntos. Estamos construindo lembranças, mesmo com ele vazio. Aos poucos, vou ajudando para que fique com a cara deles". 

Distância, amadurecimento e a força da educação na conquista

Para Thaiany, morar fora nunca foi simples. “Você tem que saber se adaptar, construir uma nova vida. Foi mais fácil porque sempre me apoiaram muito nos meus sonhos. Eles me deixam tranquila de estar lá sem culpa, porque sabem que estou bem e feliz”. Ainda assim, a distância pesa. “Parece que a cada segundo eu estou perdendo a velhice deles, um tempo precioso que não volta. Quero que vivam o mais confortável possível”. 

A professora reforça que tudo foi possível graças à educação. “A gente que vem de classe média baixa, a única maneira de crescer na vida é através dos estudos. Mesmo sem condições financeiras, eles sempre me apoiaram. Hoje sou professora de francês, e foi trabalhando com educação que pude proporcionar isso pra eles. Estou só retribuindo um pouquinho do que eu tive". 

