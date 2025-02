Bianca Censori, esposa de Kanye West, chamou atenção na cerimônia do Grammy 2025, realizada nesse domingo (2), ao surgir com um visual completamente transparente. A arquiteta, que ganhou notoriedade no início de 2023 devido ao relacionamento com o rapper, se tornou um dos nomes mais comentados da noite. Até esta segunda-feira (3), o nome dela permanece em alta no X (antigo Twitter).

Quem é Bianca Censori?

Nascida em Melbourne, na Austrália, Bianca tem 30 anos e é formada em arquitetura pela Universidade de Melbourne, onde também concluiu mestrado na área. Antes de se destacar na indústria da moda, trabalhou como consultora de design e lançou a própria marca de joias, a Nylons Jewellery.

Desde 2020, Bianca ocupa um cargo de liderança na Yeezy, marca criada por Kanye West. Segundo perfil no LinkedIn, sua atuação inclui o desenvolvimento de espaços, móveis e conceitos que refletem o estilo vanguardista do rapper.

Além disso, em seu site oficial, Bianca revela estar trabalhando em um documentário que mostrará seu processo criativo, bem como no lançamento da própria marca de moda. A estreia da grife está prevista para acontecer ainda em 2025, durante as semanas de moda de Nova York e Los Angeles.

Polêmicas

Em 2024, a arquiteta foi alvo de denúncias por supostamente distribuir material adulto para menores de idade, conforme revelado em uma ação judicial movida por ex-colaboradores contra um artista musical. De acordo com a documentação do caso, Censori teria criado a plataforma Yeezy Porn e, durante envolvimento no projeto, compartilhado um link com conteúdo explícito em um grupo de trabalho que incluía colaboradores de outra iniciativa. Entre os destinatários, estava uma adolescente de 14 anos, conforme mencionado nas alegações legais.

No Instagram, Bianca Censori costuma aparecer com vestidos de recortes ousados, tecidos transparentes e peças que deixam os seios à mostra, muitas vezes cobrindo partes do corpo apenas com uma almofada.

