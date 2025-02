Chuvas e ventos intensos devem atingir mais de 30 cidades do CE até terça (4); veja locais

A quadra chuvosa começou oficialmente no Ceará já com aviso de chuvas intensas em 34 municípios. As condições, que representam “perigo potencial”, devem atingir as localidades entre esta segunda e as 10h da próxima terça-feira (4).

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos com velocidade entre 40 e 60 km/h devem chegar a uma pequena porção do território cearense, num trecho que faz divisa com o Piauí.

Veja também Ceará Ceará tem 45% de chance de chuvas dentro da média de fevereiro a abril de 2025, diz Funceme Ceará Ceará inicia quadra chuvosa hoje (1º) após melhor janeiro em 14 anos

Cidades sob aviso de chuvas intensas

Alcântaras

Ararendá

Barroquinha

Camocim

Cariré

Carnaubal

Chaval

Coreaú

Crateús

Croatá

Frecheirinha

Graça

Granja

Guaraciaba do Norte

Ibiapina

Ipu

Ipueiras

Martinópole

Massapê

Meruoca

Moraújo

Mucambo

Pacujá

Pires Ferreira

Poranga

Reriutaba

São Benedito

Senador Sá

Sobral

Tianguá

Ubajara

Uruoca

Varjota

Viçosa do Ceará

Onde há aviso de “perigo potencial” causado pelas condições meteorológicas, o instituto aponta que há “baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”.

Por isso, o Inmet lista orientações à população:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Previsão do tempo para o Ceará

A presença de chuvas em todas as regiões do Estado é apontada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O órgão separa o informe por turnos, confira:

Segunda-feira, 03/02/2025

Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens com chuva isolada no Litoral Norte e na Ibiapaba, e alta possibilidade de chuva isolada no norte do Sertão Central e Inhamuns.

: Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens com chuva isolada no Litoral Norte e na Ibiapaba, e alta possibilidade de chuva isolada no norte do Sertão Central e Inhamuns. Noite: Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens, com alta possibilidade de chuva isolada no Cariri, e baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte e Ibiapaba.

Terça-feira, 04/02/2025

Madrugada : Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens, com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém, e baixa possibilidade de chuvas isoladas nas demais macrorregiões.

: Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens, com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém, e baixa possibilidade de chuvas isoladas nas demais macrorregiões. Manhã : Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens, com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte.

: Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens, com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte. Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral Norte, Jaguaribana e Cariri.

: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral Norte, Jaguaribana e Cariri. Noite: Céu variando de nublado a poucas nuvens, com chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.

Quarta-feira, 05/02/2025