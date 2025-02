Ceará inicia quadra chuvosa hoje (1º) após melhor janeiro em 14 anos

A quadra chuvosa de 2025 no Ceará iniciou oficialmente neste sábado, 1º de fevereiro. O período de maior concentração de precipitações no Estado deve seguir até o dia 31 de maio, abrangendo quatro meses do ano. O intervalo dará sequência ao mês de janeiro mais chuvoso dos últimos 14 anos.

Historicamente, o mês tem média histórica de 99.8mm. Até a tarde da última sexta-feira (31), segundo dados preliminares do Calendário de Chuvas do Ceará, alimentado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), havia chovido 194,2 mm - o equivalente a 94,5% acima do normal.

Os números podem ser atualizados a partir da entrada de novas informações no sistema.

Segundo a Funceme, os eventos expressivos foram causados pela atuação conjunta de sistemas meteorológicos, como Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

No entanto, o órgão explica que as chuvas de pré-estação não têm relação com a quadra chuvosa, uma vez que os sistemas que atuaram em dezembro e janeiro são particulares do período.

Para o bom resultado, a Fundação considera o dia 15 de janeiro como um marco: em um único dia, o Estado atingiu 62,2 milímetros de média.

A última vez em que choveu tanto no mês foi em 2011, quando diversos eventos extremos foram registrados em todo o Estado, incluindo inundações e alagamentos no interior. À época, eles foram creditados à ocorrência de VCAN, principal sistema que atua na pré-estação chuvosa.

Vai continuar chovendo?

Na divulgação do último prognóstico, a Funceme indicou 45% de probabilidade de precipitações dentro da normalidade, 35% abaixo dela e ainda 20% acima da média durante a quadra.

Porém, a distribuição das chuvas deve variar no território. Os modelos climáticos apontam um gradiente de precipitação de sudeste para noroeste do estado, com anomalias positivas na porção noroeste e negativas na sua porção sudeste.

Nos próximos meses, são esperados os seguintes volumes de chuvas, conforme a média histórica:

Fevereiro: 121.3mm

Março: 206.5mm

Abril: 190.7mm

Maio: 90.7mm

Com um prognóstico de longo prazo, a Funceme atenta para a consulta diária às previsões de tempo, assim como ao sistema de previsão subsazonal, que varia de 7 a 44 dias. O sistema de previsão de curto prazo é o mais adequado para mobilizar equipes da Defesa Civil, tanto estadual como municipal, na preparação e mitigação dos impactos negativos.

No período da quadra, o sistema meteorológico mais atuante no Ceará é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), uma faixa semipermanente de nebulosidade, próxima à linha do Equador, formada pela convergência dos ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul.

“Essa interação provoca o levantamento de ar quente e úmido na região equatorial, favorecendo a formação de nuvens”, informa a Fundação.

Temperatura e calor

O Boletim Agroclimatológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o período de janeiro, fevereiro e março de 2025 também confirma expectativa de chuvas próximas ou abaixo da média climatológica em toda a Região Nordeste

Para os produtores que desejam plantar, a previsão aponta baixos níveis de umidade do solo, nesses três meses.

“No Maranhão, oeste da Bahia e áreas próximas do Piauí, a expectativa é que os níveis de umidade no solo devam ser mais elevados, variando entre 70 e 90%. Em áreas específicas, como o oeste da Paraíba, sul e norte do Ceará e noroeste de Pernambuco, prevê-se um leve incremento na umidade do solo a partir de janeiro”, detalha.

Quanto à temperatura do ar, espera-se que os valores “permaneçam acima da média histórica”, mantendo “condições de calor intenso” em toda a região.

O Boletim ainda completa que centros de pesquisa internacionais sugerem que, até o trimestre fevereiro-março-abril-2025, o evento La Niña - que favorece a ocorrência de chuvas no Nordeste - será “de curta duração e intensidade entre fraca e moderada”.

Previsão para o fim de semana

Conforme previsão da Funceme, para este sábado (1º) e domingo (2), a tendência é de chuvas isoladas durante a madrugada/manhã sobre a faixa litorânea e tarde/noite sobre a Ibiapaba e porção oeste do Sertão Central e Inhamuns.

Também espera-se a redução de nebulosidade em todo o estado. Veja os detalhes por turno:

Sábado

Manhã: Céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns.

Tarde: Céu variando de nublado a poucas nuvens, com alta possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba, Litoral Norte e norte do Sertão Central e Inhamuns.

Noite: Céu variando de nublado a poucas nuvens, com baixa possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba.

Domingo