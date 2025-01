Fortaleza tem tendência de quadra chuvosa ‘normal a acima da média’ e Prefeitura anuncia ações preventivas

Fortaleza e as cidades da Região Metropolitana (RMF) podem ter uma quadra chuvosa com acumulado variando de "normal a acima da média" em 2025. Essa foi a tendência apontada pelo pesquisador da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Francisco Vasconcelos Júnior, nesta terça-feira (7), em reunião com o prefeito da Capital, Evandro Leitão.

A previsão referente aos meses de fevereiro a maio foi apresentada no Paço Municipal em um encontro que reuniu secretários municipais para definir a composição do Comitê Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) e definir ações preliminares a serem tomadas.

Antes da quadra chuvosa, segundo explicou o representante da Funceme, as condições meteorológicas estão “propícias” para chuvas mais regulares a partir da próxima semana na RMF.

“Nós estamos numa fase de ‘pré-estação chuvosa’, vamos dizer assim. Ontem choveu bem no Cariri e então temos uma expectativa de termos mais chuvas regulares. (...) Temos condições meteorológicas propícias a chuvas. Ainda não é a zona de convergência intertropical, que é algo realmente para fevereiro”. Francisco Vasconcelos Júnior Pesquisador da Funceme

Segundo a Funceme, as informações foram fornecidas com a finalidade de sinalizar para Prefeitura qual o cenário esperado, mas a divulgação oficial do prognóstico da quadra chuvosa para o Estado deve ser feita oficialmente no dia 21 de janeiro.

Após a reunião, Evandro Leitão, em coletiva de imprensa, apresentou algumas ações que estão sendo realizadas, desde o dia 2 de janeiro, pela Prefeitura para tentar prevenir ocorrências, sobretudo, em áreas de risco. As iniciativas no momento são, sobretudo, de limpeza de lagoas, bueiros e bocas de lobo.

De acordo com o prefeito, a Capital tem 151 canais e 72 lagoas. Desses, 66 e 30 foram, respectivamente, limpos em 2024, o que, segundo ele, “constata que há a necessidade urgente de fazer esse trabalho de limpeza em todos esses canais, em todas essas lagoas, para que a gente possa dar uma condição melhor para a nossa população”.

Questionado sobre as áreas de risco, Evandro disse que a atual gestão trabalha com o número de 89 áreas do tipo. Na gestão passada, a Prefeitura sinalizou que esse número foi reduzido para 66 áreas.

A diferença, conforme explicou o comandante da Defesa Civil, tenente-coronel Haroldo Gondim, ocorre porque a gestão passada considerava especificamente os territórios com riscos hidrológicos e geológicos — ou seja, áreas passíveis de serem atingidas por processos naturais e/ou induzidos que causem deslizamentos, inundações e alagamentos. A atual gestão voltou a trabalhar com o número de 89 áreas de risco, pois inclui também locais vulneráveis socialmente.

Como vai funcionar o Comitê?

O Comitê, lançado nesta terça-feira, além do gabinete do prefeito, é composto, dentre outros, pelas secretarias regionais, secretarias temáticas, como a educação, saúde, de conservação e serviços públicos, Procuradoria Geral do Município e Defesa Civil Municipal, além de órgãos da gestão Estadual como a Funceme e a Polícia Militar. As reuniões do Comitê devem ocorrer uma vez por semana, segundo o prefeito.

“Quando eu falo em monitoramento é nós fazermos um trabalho de prospecção, as regionais estarem prospectando aquilo que está sujo e já demandar imediatamente à Secretaria de Conservação e Serviços Públicos para que a gente possa, de forma proativa, nos anteceder e estarmos fazendo esse trabalho de prevenção”, explicou Evandro.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Haroldo Gondim, reforçou que a gestão está ainda buscando as informações sobre as reais condições de cada canal e lagoa para tentar seguir uma ordem de prioridades na limpeza, tendo em vista que, boa parte desses locais,segundo ele, precisam passar pela ação pois não foram limpos em 2024.

“No último ano de 2024 foram apenas 66 canais, então é quase a metade dos canais que já vinham sendo limpos. Então, é uma preocupação. Nós iremos verificar a data de limpeza desses canais, é isso que está sendo avaliado, quando foram limpos pela última vez, para atacarmos nesses canais prioritários.Assim vamos seguir uma ordem de prioridade de acordo com os dados que foram limpos no ano passado e como é que está a situação hoje”. Tenente-coronel Haroldo Gondim Coordenador da Defesa Civil Municipal

Comunicação entre Funceme e Prefeitura

Outra frente de atuação é a comunicação direta entre órgãos de monitoramento e a Defesa Civil Municipal. O pesquisador da Funceme, Francisco Vasconcelos Júnior, reforçou que a instituição vai “participar de forma proativa, fornecendo informações meteorológicas, de previsão, e também de alertas meteorológicos para a capital, dentro desse comitê”.

A ação, diz o pesquisador, busca mostrar o risco potencial de algum evento severo de chuva dentro da estação chuvosa.

Para 2025, a Funceme também contará com um novo radar meteorológico, que vai ser instalado no Eusébio, cidade da RMF.

Sobre a interação com a Defesa Civil Municipal, Francisco Júnior aponta que ela ocorre por grupos digitais, principalmente WhatsApp, onde a instituição repassa “avisos meteorológicos de forma real-time, na hora que sai dos meteorologistas que estão na operação”. As informações são enviadas também para Fortaleza como para as demais defesas civis do Estado.