Como uma espécie de peixe que era abundante no Ceará ‘desapareceu’ há mais de 20 anos do maior rio do Estado

Era fácil encontrar jutubarana ao longo do Rio Jaguaribe, no Ceará, há 80 anos, quando a espécie nativa Salminus hilarii Valenciennes estava na mesa da população. Da abundância à escassez, o peixe não é visto há pelo menos duas décadas em nenhuma parte do corpo hídrico do Estado.

Por causa disso, pesquisadores do Instituto Peixes da Caatinga avaliam o impacto das interferências no Rio Jaguaribe, das mudanças climáticas e da transposição do Rio São Francisco no sumiço da jutubarana com expedições feitas desde 2009.

A Salminus hilarii é uma espécie conhecida popularmente como tubarana, jutubarana, tabarana e dourado-branco. O peixe é encontrado em bacias dos rios Amazonas e Tocantins, por exemplo.

A espécie é carnívora de porte médio, alcançando no máximo 50 cm e 2,5 kg, e tem a característica de ser migradora. Devido ao tamanho, a pesca esportiva também acontecia no Estado.

No Ceará, a espécie foi descrita como uma das mais abundantes em relação à pesca e registros analisados pelos pesquisadores estimam que entre 1943 e 1947, 3.700 peixes foram capturados. Por ser uma das maiores espécies nativos do Estado, ganhou popularidade como recurso comercial.

No início dos anos 2000, por outro lado, começou o declínio da espécie que de forma gradual foi deixando de ser vista e há mais de uma década não é registrada no Ceará. Inclusive, apenas os pescadores mais velhos entrevistados pelos estudiosos conhecem a jutubarana.

"É uma espécie bioindicadora que precisa subir os rios para se reproduzir e, geralmente, só é encontrada em áreas de oxigenação alta. Se a água não tiver com uma boa qualidade, os peixes desaparecem, o que pode ter sido um dos motivos”, adianta Telton Ramos, pesquisador do Programa de Pós-Graduação de Ciências Biológicas da Universidade Federal da Paraíba.

A espécie deve aparecer como “criticamente ameaçada” de extinção da lista ainda em elaboração pela Secretaria de Meio Ambiente e Mudança Climática do Ceará (Sema), conforme o pesquisador.

Possíveis causas

O declínio da população de jutubarana pode ser multifatorial, como avaliam os pesquisadores do Instituto Peixes da Caatinga. A construção de barragens, por exemplo, dificulta que a espécie consiga subir o rio para a desova.

“O Rio Jaguaribe provavelmente há anos atrás corria com muita água, mas não tem tanta água como antigamente e isso pode ser por causa da temperatura. Onde o peixe tinha que subir para se reproduzir, hoje se encontram apenas algumas poças”, acrescenta o pesquisador.

O Rio Jaguaribe é o maior rio do Ceará com cerca de 633 km de extensão e com foz no Oceano Atlântico, na divisa dos municípios de Aracati e Fortim.

No período mais recente, a partir de 2020, os pesquisadores notaram que outras espécies de peixe chegaram ao Estado, mas a análise com o detalhamento ainda está em curso. “Começamos a analisar a transposição, fizemos exposição antes e um ano depois, ainda estamos avaliando, mas vimos que entraram espécies que não eram encontradas antes”, frisa.

A provável extinção da jutubarana representa um desequilíbrio ambiental em relação à cadeia alimentar. “É uma espécie predadora, se alimenta de outros peixes menores e faz esse controle, mas eles podem se proliferar por causa dessa ausência”, detalha Telton.

Reintrodução do peixe

Ainda existe um esforço dos biólogos para encontrar a jutubarana em ambiente natural do Ceará para uma reprodução e reintrodução da espécie no Estado. Por isso, caso o animal seja identificado, os pesquisadores pedem para que a população entre em contato.

“Estou em contato com um aquarista que produz peixes em Aquiraz e, encontrando o peixe, a gente leva para reproduzir. Isso não é fácil, mas temos registro de reprodução em cativeiro e a ideia é reintroduzir o animal”, completa.

Legenda: Poucos animais retirados do Rio Jaguaribe estão catalogados Foto: Acervo Instituto Peixes da Caatinga

Não é seguro fazer isso com animais coletados em outros estados porque há a chance de que o peixe que era abundante do Ceará ser de um tipo diferente, específico do Rio Jaguaribe.

"Como tem pouco material coletado, existe a possibilidade de ser uma espécie endêmica do Rio Jaguaribe. Só temos três exemplares conhecidos pela Ciência. Então, trazer de outra bacia não é o ideal porque pode ser outra espécie", conclui.