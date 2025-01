Reparos estruturais em escolas de Fortaleza serão prioridade até início do ano letivo: 'Questão imediata'

Dois dias após assumir a Secretaria Municipal da Educação (SME) de Fortaleza, Idilvan Alencar já elencou os principais desafios à frente da Pasta. O início do ano letivo, marcado para 30 de janeiro, evidencia como “questão imediata” os problemas estruturais das escolas do Município, conforme indicado pelo ex-deputado federal, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (3).

"A gente vai precisar dar uma arrumada nas escolas. Equipamento quebrado, ver previsão em relação à possível quadra invernosa, repassar recursos para que as escolas possam se organizar. Então, a gente tem que se preocupar com o início do ano letivo, é a questão imediata para a gente atender bem as crianças de Fortaleza" Idilvan Alencar (PDT) Novo secretário municipal da Educação

Idilvan falou sobre o assunto durante uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (3), momentos antes de participar da primeira reunião do secretariado de Fortaleza com o prefeito Evandro Leitão (PT).

Como citado pelo próprio secretário, a proximidade do início da quadra chuvosa acende o alerta acerca das falhas na estrutura das unidades. Na Capital, algumas escolas costumam sofrer no período, como foi o caso da E. M. São Raimundo, no bairro Rodolfo Teófilo, que registrou, no início do último mês de dezembro, crianças com os pés dentro d'água, equipamentos danificados e água descendo próximo à instalação elétrica após fortes chuvas.

LEVANTAMENTO E BUSCA POR RECURSOS

O gestor indicou que busca levantar um diagnóstico sobre o atual panorama das unidades, o que inclui reformas não concluídas. “Eu cheguei ontem na secretaria, estou chamando cada coordenador das áreas. Tem obras em andamento. (...) Nós estamos a par de toda a situação, nós temos até o dia 30 de janeiro para resolver esses problemas.”

Ainda na entrevista, o novo secretário ressaltou que conta com a parceria com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), para angariar investimentos na área.

Legenda: Idilvan Alencar assumiu a Pasta no lugar de Dalila Saldanha, secretária da área na gestão de José Sarto (PDT) Foto: Reprodução/Redes sociais

Antes de assumir a Pasta, Idilvan foi eleito para dois mandatos como parlamentar. Ele foi secretário executivo e adjunto da Seduc de 2007 a 2014, e titular de 2016 a 2018, além de presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), entre 2015 e 2016.