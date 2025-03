Ceará antecipa vacinação contra gripe, e Fortaleza inicia aplicação nesta terça (1º); veja público-alvo

O Ceará iniciou, nesta segunda-feira (31), a vacinação contra a influenza (gripe). A data antecipa em uma semana o começo da estratégia nacional, programada oficialmente para o dia 7 de abril. Na prática, municípios cearenses que disporem dos imunizantes já podem iniciar a aplicação nas unidades básicas de saúde. A meta é vacinar 3,66 milhões de pessoas em todo o Estado.

A informação é de nota técnica da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Segundo o documento, a vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a influenza e possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos.

“Recomenda-se garantir a vacinação oportunamente, sobretudo no período de sazonalidade, assegurando alta cobertura vacinal em grupos de alto risco nos próximos dois meses (abril e maio) no Estado do Ceará”, ressalta.

800 mil doses do imunizante foram enviadas pelo Ministério da Saúde ao Ceará.

Fortaleza recebeu cerca de 62 mil doses da vacina e, a partir de amanhã, 1º de abril, todos os postos devem imunizar o público prioritário, segundo informações da assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde (SME). O imunizante também estará disponível nas salas de vacina dos Vapt Vupt Antônio Bezerra, Messejana e Papicu, com funcionamento das 8h às 16h.

Historicamente, o Ceará sai na frente nesse processo devido ao aumento de casos de gripe pela sazonalidade das chuvas, que difere de Estados do Sudeste e do Centro-Sul. A quadra chuvosa cearense ocorre de fevereiro a maio e, nesse período, ocorre aumento de diagnósticos e internações pela doença.

O dia “D” de divulgação e mobilização nacional ocorrerá em 10 de maio.

Quem deve se vacinar?

Neste ano, a vacina passa a fazer parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos ou mais e gestantes.

A vacinação contra influenza também ocorrerá como estratégia especial para os grupos prioritários. Uma novidade é a inclusão também dos trabalhadores dos Correios para a vacinação.

Além desses grupos, devem se vacinar:

puérperas

indígenas

quilombolas

trabalhadores da saúde

pessoas com deficiência permanente

adolescentes em medidas socioeducativas

população privada de liberdade

funcionários do sistema prisional

pessoas com comorbidades

professores

agentes das Forças Armadas, Forças de Segurança e Salvamento

pessoas em situação de rua

caminhoneiros

trabalhadores de transporte coletivo rodoviário

trabalhadores portuários

Contra quais vírus a vacina protege?

Conforme Instrução Normativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as vacinas trivalentes utilizadas no Brasil a partir de fevereiro de 2025 deverão apresentar três tipos de cepas do vírus influenza em combinação:

A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09

A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)

B/Austria/1359417/2021 (B/linhagem Victoria)

A administração é injetável e intramuscular. A vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação

Qual é a meta de vacinação?

O Ministério da Saúde (MS) explica que o objetivo da campanha é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários para vacinação de rotina contra influenza: crianças, gestantes e idosos com 60 anos e mais.

Quem não pode tomar a vacina?

O MS descreve como contraindicação a administração da vacina influenza em crianças menores de 6 meses de idade e em pessoas com história de anafilaxia grave após doses anteriores.