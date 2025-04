Validade da carteirinha de estudante em Fortaleza é prorrogada por dois meses

As carteiras de estudante de 2024 terão a validade prorrogada por dois meses, ficando válidas até 30 de junho. A informação foi divulgada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), nesta terça-feira (1º). Anteriormente, os documentos venceriam em 30 de abril.

Atualmente, existem 298.855 carteiras estudantis 2024 válidas para utilização no sistema de transportes públicos da cidade.

Segundo a Etufor, as carteirinhas de 2025 seguem em processo de confecção e validação para uso no transporte coletivo e, quando prontas, serão encaminhadas para as entidades estudantis, que vão realizar a entrega instituições de ensino. De janeiro a março deste ano, 245.217 pedidos foram realizados.

Créditos transferidos

A partir de 1º de julho, as carteirinhas do ano passado perdem a função e os documentos de 2025 serão desbloqueados e válidos para uso. Os créditos pré-existentes nos documentos antigos serão transferidos automaticamente para os novos, conforme a Etufor.

O órgão esclarece, ainda, que aqueles que receberem a carteira pela primeira vez já terão o documento habilitado para uso. Já os estudantes que possuem a carteira de 2024 e pretendem utilizar a carteira de 2025 antes do fim da validade deverão desbloquear o documento no atendimento do terminal Parangaba.

Como solicitar a carteira estudantil

Os estudantes podem solicitar o documento a qualquer momento do ano, e o agendamento deve ser feito pelo site da Etufor. De acordo com a pasta, o processo de solicitação da carteirinha deve seguir o seguinte passo a passo:

Solicitação da carteira; Envio ou entrega da documentação necessária (declaração de matrícula, CPF, RG e comprovante de residência); Cadastro ou atualização da biometria facial; Solicitação de confirmação da matrícula pela instituição de ensino;

A carteirinha dispõe da funcionalidade do Passe Livre Estudantil, que são duas passagens diárias gratuitas durante o período letivo, de segunda a sexta-feira, e também da função de Bilhete Único, quando há integração no intervalo de duas horas entre viagens, desde que possua créditos.

