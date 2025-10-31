Diário do Nordeste
Imagem de passageiros em terminal de ônibus em Fortaleza

Negócios

Veja 6 soluções econômicas para enfrentar a crise do transporte público em Fortaleza

Empresas anunciaram suspensão e redução de linhas para conter 'desequilíbrio financeiro'

Letícia do Vale e Mariana Lemos 01 de Outubro de 2025
Pessoas se aglomerando para subir em ônibus em terminal de Fortaleza.

Ceará

O que dizem especialistas sobre medidas contra a crise dos ônibus em Fortaleza?

Nesta semana, justificando a falta de recursos financeiros, o Sindiônibus chegou a suspender 25 linhas e reduzir a circulação de outras 29, em Fortaleza

Matheus Facundo 01 de Outubro de 2025
Passageiros dentro de um terminal e embarcando em um ônibus.

Ceará

Etufor anuncia retorno de 2 das 25 linhas de ônibus suspensas

Linhas voltarão em caráter emergencial

Bergson Araujo Costa 30 de Setembro de 2025
A imagem mostra o plenário de uma câmara municipal durante uma sessão. O espaço é amplo, com cadeiras em formato semicircular voltadas para a mesa diretora. Alguns vereadores estão sentados, enquanto outros circulam ou estão em pé. Ao fundo, atrás da mesa principal, há um crucifixo e bandeiras oficiais. Um homem fala na tribuna, de frente para uma mulher de vestido vermelho que está em pé no centro do plenário. Nas paredes, há telões exibindo a transmissão da sessão, e o brasão do município de Fortaleza é visível. O ambiente é iluminado por luzes de teto e refletores.

PontoPoder

Vereadores repercutem suspensão de linhas de ônibus em Fortaleza e revelam detalhes de negociações

Setor recebe subsídios e incentivos fiscais, que estavam em processo de ampliação em mesa de negociação

Ingrid Campos 30 de Setembro de 2025
Passageiros de ônibus entram em veículo no terminal de integração.

Ceará

Trabalhadores de ônibus temem demissões e sobrecarga após suspensão de linhas em Fortaleza

O presidente do Sintro, Domingos Neto, afirma que irá oficiar a Prefeitura e o Sindiônibus e mobilizar funcionários em dois terminais de integração

Luana Severo 29 de Setembro de 2025
Imagem mostra ônibus de transporte público da Prefeitura de Fortaleza estacionado em terminal, com detalhes visíveis na lateral e fundo de céu com nuvens.

Ceará

'Nos pegou de surpresa', diz presidente da Etufor sobre suspensão de linhas de ônibus

Sindiônibus anunciou, nesta segunda-feira (29), mais de 50 alterações nas linhas do sistema de transporte coletivo de Fortaleza

Carol Melo 29 de Setembro de 2025
Jovem usando ônibus com cartão de transporte, sistema eletrônico de pagamento e detalhes de instalações de transporte público ao fundo.

Ceará

Passe livre volta a valer para alunos de escolas públicas e privadas nesta quinta-feira (31)

Benefício garante duas passagens gratuitas diariamente no transporte público da Capital cearense

Redação 31 de Julho de 2025
Foto da garagem de ônibus

Negócios

Empresa de ônibus em Fortaleza é denunciada por atraso de salários; funcionários passam necessidades

Trabalhadores relatam dificuldades para pagar as contas

Bruno Leite 26 de Julho de 2025
Anualmente, o Fortal reúne nomes do axé na capital cearense

É Hit

Fortal 2025 terá cerca de 3 mil pessoas atuando na segurança policial e viária durante evento

Haverá linhas especiais de ônibus direto para o local do evento

Redação 23 de Julho de 2025
Vistoria Etufor

Ceará

Etufor convoca motoristas de aplicativos com veículos de final de placa 5 para vistoria

Agendamento do serviço deve ser feito no site da Etufor

Redação 02 de Julho de 2025
1 2 3