Empresas anunciaram suspensão e redução de linhas para conter 'desequilíbrio financeiro'
Nesta semana, justificando a falta de recursos financeiros, o Sindiônibus chegou a suspender 25 linhas e reduzir a circulação de outras 29, em Fortaleza
Linhas voltarão em caráter emergencial
Setor recebe subsídios e incentivos fiscais, que estavam em processo de ampliação em mesa de negociação
O presidente do Sintro, Domingos Neto, afirma que irá oficiar a Prefeitura e o Sindiônibus e mobilizar funcionários em dois terminais de integração
Sindiônibus anunciou, nesta segunda-feira (29), mais de 50 alterações nas linhas do sistema de transporte coletivo de Fortaleza
Benefício garante duas passagens gratuitas diariamente no transporte público da Capital cearense
Trabalhadores relatam dificuldades para pagar as contas
Haverá linhas especiais de ônibus direto para o local do evento
Agendamento do serviço deve ser feito no site da Etufor