Etufor anuncia retorno de 2 das 25 linhas de ônibus suspensas

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou, na tarde desta terça-feira (30), que duas das 25 linhas que foram suspensas na segunda-feira (29) devem retornar em caráter emergencial, nesta quarta-feira (1º).

“A partir das 5h desta quarta-feira, 1º de outubro, a linha 106 – Floresta/Centro retoma a operação em caráter emergencial, em horário reduzido, com frota e itinerário realizados por veículos da Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Passageiros do Estado do Ceará”.

A linha 020 – Campus do Pici também já havia retomado a operação, igualmente em horários reduzidos, destacou ainda a entidade.

“É importante destacar que essas linhas ainda não foram oficialmente reintegradas ao sistema, uma vez que a Etufor não reconhece a suspensão unilateral de 25 linhas – que atendem cerca de 10.425 passageiros – nem a redução da frota em outras 29 linhas”.

A Prefeitura de Fortaleza está em diálogo com as empresas operadoras para garantir o pleno restabelecimento do serviço, priorizando o atendimento à população e a regularidade da operação, segundo a empresa de transporte.

“Nesta terça-feira, 30 de setembro, a demanda registrada nos terminais foi menor do que o previsto. Na segunda-feira, 29, o movimento chegou a 508 mil passageiros transportados”, afirma a Etufor.

ENTENDA

Fortalezenses acordaram com uma surpresa na manhã de segunda-feira (29): mais de 50 alterações nas linhas de ônibus de Fortaleza, sem qualquer comunicação oficial aos usuários do transporte público da cidade. A ação inesperada causou lotação nos terminais e transtornos na rotina de trabalhadores e estudantes.

A mudança repentina foi anunciada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), e conforme matéria do Diário do Nordeste, surpreendeu a Etufor.