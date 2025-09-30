Fortaleza avalia usar vans e topics para substituir linhas de ônibus suspensas

O transporte complementar, como vans e topics, pode ser usado como alternativa para população que utiliza as mais de 50 linhas de ônibus que foram alteradas em Fortaleza - 25 já foram suspensas e 29 tiveram frota reduzida. A informação foi dada pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, em evento na manhã desta terça-feira (30).

“Nós estamos trabalhando para suprir essa ação desrespeitosa com a população fortalezense de outra forma, com o transporte complementar, para que a população não fique desassistida”, afirmou o gestor durante entrega do posto de saúde Maciel de Brito, no bairro Conjunto Ceará.

Nessa segunda-feira (29), a rotina de cerca de 9 mil fortalezenses foi impactada com a suspensão de 25 linhas de ônibus e a redução da frota de outras 29 rotas, por decisão do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).

“Nós estávamos no meio de uma tratativa (com o Sindiônibus), estávamos discutindo, inclusive a questão contratual, quando fomos pegos de surpresa”, disse Evandro. Segundo o gestor, existia um combinado de que, até o dia 31 de outubro, não seria tomada nenhuma decisão de suspensão ou supressão.

O prefeito afirmou que as medidas judiciais cabíveis serão tomadas por meio da Procuradoria Geral do Município (PGM) e, em paralelo, estão sendo discutido o transporte complementar. “Queremos que nessas 25 linhas e 29 trechos quem foram suprimidas e suspensas a gente possa estar apresentando a alternativa do transporte complementar, que são as vans e as topics, para que a população não fique desassistida”, afirmou.

Ao Diário do Nordeste, o presidente da instituição, Dimas Barreira, disse que o Sindiônibus protocolou um documento sobre a situação junto à Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) há mais de um mês. Em evento realizado nessa terça-feira (30), o prefeito de Fortaleza confirmou que houve a comunicação, mas a gestão solicitou que a decisão não fosse tomada.

Segundo o sindicato, as medidas foram tomadas como um "ajuste necessário" para garantir a continuidade do sistema de transporte público de Fortaleza, devido ao "cenário de desequilíbrio financeiro" enfrentado pelas empresas.

LINHAS SUSPENSAS:

014 - Rodoviária/Aguanambi 2

020 - Campus do Pici

022 - Jardim das Oliveiras/Centro

081 - Conj. Ceará/Ant. Bezerra 2

091 - Expresso/Ant. Bezerra/Parangaba

097 - Ant. Bezerra/Siqueira

106 - Floresta/Centro

200 - Ant. Bezerra/BRT/Centro

217 - Estação/Pio Saraiva 2

302 - Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro

307 - Parangaba/Itaoca/Jardim América/Centro

352 - Solar das Águas/Green Park/Parangaba

374 - Aracapé/Centro

400 - Osório de Paiva/Siqueira

404 - Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro

501 - Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro

513 - Parangaba/UECE/Luciano Carneiro

614 - Curió/Terminal Wash. Soares/Messejana

633 - Passaré/Centro

653 - Santa Fé/Messejana

668 - Pq. Betânia/Messejana

701 - Pq. Americano/Centro

835 - Papicu/Câmara Municipal/Defensoria

903 - Papicu/Varjota/Centro

1310 - Siqueira/Hospital Universitário do Ceará

LINHAS REDUZIDAS:

21 Luciano Cavalcante/Papicu

25 Opaia/Lagoa

26 Antônio Bezerra/BRT/Messejana

40 Parangaba/Lagoa

65 Siqueira/13 de Maio/Assembleia

82 Antônio Bezerra/Perimetral/Messejana

84 Siqueira/Perimetral/Messejana

87 Expresso/Siqueira/Papicu

89 Expresso/Parangaba/Papicu

110 Vila do Mar/Centro

300 Expresso/Siqueira/Centro

338 Canindezinho/Siqueira

340 Cj Itaperi/Parangaba

353 Parangaba/Parque Veras

361 Siqueira/Osório de Paiva/Parangaba

366 Bom Jardim II/Siqueira

378 Urucutuba/Siqueira

394 Parque Universitários/Lagoa

411 Lagoa/Montese/Centro

421 Lagoa/Parangaba/Montese/Centro

611 Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey/Centro

613 Messejana/Barroso/Jardim Violeta/Centro

622 Pedras II/Messejana

636 Cj Palmeiras/Parque Santa Maria/Messejana

641 Guajerú I/Messejana

650 Expresso/Messejana/Br 116/BRT/Centro

666 Jardim Castelão/Centro

702 Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro

825 Cidade Func/Jardim das Oliveiras/Papicu

Por outro lado, o Sindiônibus informa que ampliou a frota de 7 linhas de maior relevância, em 20 veículos extras. Essas linhas transportam mais passageiros diariamente, são elas: