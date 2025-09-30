Fortaleza avalia usar vans e topics para substituir linhas de ônibus suspensas
Na segunda-feira (29), a rotina de cerca de 9 mil pessoas foi impactada com a suspensão de 25 linhas de ônibus e a redução da frota de outras 29 rotas
O transporte complementar, como vans e topics, pode ser usado como alternativa para população que utiliza as mais de 50 linhas de ônibus que foram alteradas em Fortaleza - 25 já foram suspensas e 29 tiveram frota reduzida. A informação foi dada pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, em evento na manhã desta terça-feira (30).
“Nós estamos trabalhando para suprir essa ação desrespeitosa com a população fortalezense de outra forma, com o transporte complementar, para que a população não fique desassistida”, afirmou o gestor durante entrega do posto de saúde Maciel de Brito, no bairro Conjunto Ceará.
Nessa segunda-feira (29), a rotina de cerca de 9 mil fortalezenses foi impactada com a suspensão de 25 linhas de ônibus e a redução da frota de outras 29 rotas, por decisão do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).
Veja também
“Nós estávamos no meio de uma tratativa (com o Sindiônibus), estávamos discutindo, inclusive a questão contratual, quando fomos pegos de surpresa”, disse Evandro. Segundo o gestor, existia um combinado de que, até o dia 31 de outubro, não seria tomada nenhuma decisão de suspensão ou supressão.
O prefeito afirmou que as medidas judiciais cabíveis serão tomadas por meio da Procuradoria Geral do Município (PGM) e, em paralelo, estão sendo discutido o transporte complementar. “Queremos que nessas 25 linhas e 29 trechos quem foram suprimidas e suspensas a gente possa estar apresentando a alternativa do transporte complementar, que são as vans e as topics, para que a população não fique desassistida”, afirmou.
Ao Diário do Nordeste, o presidente da instituição, Dimas Barreira, disse que o Sindiônibus protocolou um documento sobre a situação junto à Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) há mais de um mês. Em evento realizado nessa terça-feira (30), o prefeito de Fortaleza confirmou que houve a comunicação, mas a gestão solicitou que a decisão não fosse tomada.
Veja também
Segundo o sindicato, as medidas foram tomadas como um "ajuste necessário" para garantir a continuidade do sistema de transporte público de Fortaleza, devido ao "cenário de desequilíbrio financeiro" enfrentado pelas empresas.
LINHAS SUSPENSAS:
- 014 - Rodoviária/Aguanambi 2
- 020 - Campus do Pici
- 022 - Jardim das Oliveiras/Centro
- 081 - Conj. Ceará/Ant. Bezerra 2
- 091 - Expresso/Ant. Bezerra/Parangaba
- 097 - Ant. Bezerra/Siqueira
- 106 - Floresta/Centro
- 200 - Ant. Bezerra/BRT/Centro
- 217 - Estação/Pio Saraiva 2
- 302 - Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro
- 307 - Parangaba/Itaoca/Jardim América/Centro
- 352 - Solar das Águas/Green Park/Parangaba
- 374 - Aracapé/Centro
- 400 - Osório de Paiva/Siqueira
- 404 - Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro
- 501 - Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro
- 513 - Parangaba/UECE/Luciano Carneiro
- 614 - Curió/Terminal Wash. Soares/Messejana
- 633 - Passaré/Centro
- 653 - Santa Fé/Messejana
- 668 - Pq. Betânia/Messejana
- 701 - Pq. Americano/Centro
- 835 - Papicu/Câmara Municipal/Defensoria
- 903 - Papicu/Varjota/Centro
- 1310 - Siqueira/Hospital Universitário do Ceará
LINHAS REDUZIDAS:
- 21 Luciano Cavalcante/Papicu
- 25 Opaia/Lagoa
- 26 Antônio Bezerra/BRT/Messejana
- 40 Parangaba/Lagoa
- 65 Siqueira/13 de Maio/Assembleia
- 82 Antônio Bezerra/Perimetral/Messejana
- 84 Siqueira/Perimetral/Messejana
- 87 Expresso/Siqueira/Papicu
- 89 Expresso/Parangaba/Papicu
- 110 Vila do Mar/Centro
- 300 Expresso/Siqueira/Centro
- 338 Canindezinho/Siqueira
- 340 Cj Itaperi/Parangaba
- 353 Parangaba/Parque Veras
- 361 Siqueira/Osório de Paiva/Parangaba
- 366 Bom Jardim II/Siqueira
- 378 Urucutuba/Siqueira
- 394 Parque Universitários/Lagoa
- 411 Lagoa/Montese/Centro
- 421 Lagoa/Parangaba/Montese/Centro
- 611 Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey/Centro
- 613 Messejana/Barroso/Jardim Violeta/Centro
- 622 Pedras II/Messejana
- 636 Cj Palmeiras/Parque Santa Maria/Messejana
- 641 Guajerú I/Messejana
- 650 Expresso/Messejana/Br 116/BRT/Centro
- 666 Jardim Castelão/Centro
- 702 Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro
- 825 Cidade Func/Jardim das Oliveiras/Papicu
Por outro lado, o Sindiônibus informa que ampliou a frota de 7 linhas de maior relevância, em 20 veículos extras. Essas linhas transportam mais passageiros diariamente, são elas:
- 74/1074 Antônio Bezerra/UNIFOR/TER
- 75 Campus do Pici/UNIFOR
- 86 Bezerra de Menezes/Santos Dumont
- 385 Conjunto Ceará/Centro
- 670 Sítio São João/Centro
- 855 Bezerra de Menezes/Washington Soares
- 906 Caça e Pesca/Serviluz/Centro.