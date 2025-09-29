Sindiônibus não descarta novas suspensões de linhas de ônibus em Fortaleza; veja detalhes

A suspensão de 25 linhas de ônibus de Fortaleza, nesta segunda-feira (25), deve atingir cerca de 9 mil pessoas que utilizam esses coletivos diariamente para se deslocar, segundo Dimas Barreira, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) e novas medidas podem ser acionadas. "Não tem previsão de nova suspensão, mas eu não posso descartar", complementou.

As linhas suprimidas, conforme o presidente do Sindiônibus, foram as de menor demanda. A decisão foi tomada porque o valor pago pela Prefeitura como subsídio para a operação não é suficiente. Atualmente, o executivo municipal repassa cerca de R$ 16 milhões por mês, após reforço extra de R$ 2,5 milhões mensais nos últimos dois meses. Mas esse valor não é suficiente, esse subsídio deveria ser de mais de R$ 20 milhões.

“Temos três variáveis para equilibrar o sistema: a tarifa, o subsídio e o volume de oferta. Essa redução não foi para equilíbrio, ela foi mitigadora. Tanto ela pode ser cancelada, se tivermos outra forma de conseguir equilibrar o sistema, como pode ter que ser ampliada no futuro. Não tem como eu prever isso nesse momento. Foi uma medida mitigadora para vermos a reação da demanda e seguir fazendo estudos”, afirmou Barreira, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Barreira ainda afirmou que esses 9 mil usuários do transporte público não estão desassistidos, pois continuam tendo acesso a outras linhas de ônibus, mas vão perceber piora no sistema por precisarem encontrar outras opções.

“Eles continuam tendo acesso, mas o serviço piora. Eles vão ter que caminhar mais, vão ter que fazer uma integração a mais. São as linhas de menor demanda e mais deficitárias, e eles vão ter uma piora no serviço. Talvez pegar uma lotação a mais no horário de pico. É indesejável, mas eles vão precisar buscar alternativas. Muitas vezes, [esses passageiros] já sobem nas avenidas principais, onde passam mais linhas, então eles vão buscar alternativas dentro do sistema para conseguir se deslocar”, disse.

Sindiônibus avisou a Etufor sobre redução de linhas há mais de um mês, afirma Dimas Barreira

Além das 25 rotas de ônibus suspensas, o Sindiônibus também reduziu a frota de outras 29 linhas e elevou a frota de sete com 20 veículos extras. O presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), George Dantas, afirmou que as mudanças foram decisões exclusivas do Sindicato e que o órgão municipal foi pego de surpresa.

Porém, Dimas Barreira afirmou, em entrevista ao Diário do Nordeste, que o Sindiônibus protocolou um documento sobre a situação junto à Etufor há mais de um mês. “Como não estava havendo subsídio suficiente e a tarifa não pode ser discutida ainda, só em novembro, pedimos essa medida para a Prefeitura”, disse.

De acordo com ele, a Prefeitura pediu mais diálogo, em um primeiro momento, e as operações seguiram por mais um mês. “Mas não conseguimos nenhuma mudança no cenário, então protocolamos na segunda-feira passada, já no final do dia, praticamente a terça-feira, informando que íamos ter que retomar de redução das linhas deficitárias”, complementou.

Foi uma medida unilateral tentando garantir a viabilidade do serviço como um todo, senão daqui a pouco tudo para. A gente tem folha de pagamento, combustível, enfim. Precisamos seguir capazes de de lidar com tudo isso. Dimas Barreira Presidente do Sindiônibus

O presidente do Sindiônibus afirma que a solicitação da entidade ao executivo municipal era que o valor chegasse "mais próximo da conta do custo total" para que empresas não parassem a operação. “A Prefeitura inclusive reforçou um pouco o subsídio nesses últimos dois meses. Ela colocou um pouco mais de R$ 2 milhões no sistema, o que ajudou, mas ainda é uma medida muito distante”, disse.

Valor real da passagem de ônibus em Fortaleza seria de mais de R$ 7

A tarifa inteira de ônibus praticada em Fortaleza, que atualmente é de R$ 4,50, seria de R$ 7,27 caso não houvesse nenhum subsídio do poder público municipal, conforme estudo feito pela Prefeitura em novembro do ano passado. Esse é o valor da chamada “tarifa técnica”, que considera “os preços dos insumos fundamentais para a manutenção do transporte com os custos fixos para a oferta do serviço”, como informa a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

Desde 2023, a passagem de ônibus de Fortaleza custa R$ 4,50. Como a arrecadação tarifária corresponde à maior parte da arrecadação e não houve reajuste, Dimas Barreira aponta que a defasagem fica concentrada no subsídio.

“O prefeito, então, quando pegou a Prefeitura com essa conta, no início da gestão, olhou o orçamento e disse: 'Olha, eu não tenho capacidade de arcar com tudo isso'. Então, ficamos dialogando esse tempo todo, com toda essa perda, tentando encontrar maneiras”, diz.

“Mas não chegou, porque a tarifa técnica é R$ 7,27 e a tarifa pública é R$ 4,50. A diferença que precisaria [de subsídio] é da ordem de um pouco mais de R$ 20 milhões mensais. Então, infelizmente, chegou um momento que a conta estourou”, completou Dimas Barreira.

Linhas de ônibus suspensas em Fortaleza

014 - Rodoviária/Aguanambi 2

020 - Campus do Pici

022 - Jardim das Oliveiras/Centro

081 - Conj. Ceará/Ant. Bezerra 2

091 - Expresso/Ant. Bezerra/Parangaba

097 - Ant. Bezerra/Siqueira

106 - Floresta/Centro

200 - Ant. Bezerra/BRT/Centro

217 - Estação/Pio Saraiva 2

302 - Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro

307 - Parangaba/Itaoca/Jardim América/Centro

352 - Solar das Águas/Green Park/Parangaba

374 - Aracapé/Centro

400 - Osório de Paiva/Siqueira

404 - Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro

501 - Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro

513 - Parangaba/UECE/Luciano Carneiro

614 - Curió/Terminal Wash. Soares/Messejana

633 - Passaré/Centro

653 - Santa Fé/Messejana

668 - Pq. Betânia/Messejana

701 - Pq. Americano/Centro

835 - Papicu/Câmara Municipal/Defensoria

903 - Papicu/Varjota/Centro

1310 - Siqueira/Hospital Universitário do Ceará

Linhas de ônibus com frota reduzida em Fortaleza

21 - Luciano Cavalcante/Papicu

25 - Opaia/Lagoa

26 - Antônio Bezerra/BRT/Messejana

40 - Parangaba/Lagoa

65 - Siqueira/13 de Maio/Assembleia

82 - Antônio Bezerra/Perimetral/Messejana

84 - Siqueira/Perimetral/Messejana

87 - Expresso/Siqueira/Papicu

89 - Expresso/Parangaba/Papicu

110 - Vila do Mar/Centro

300 - Expresso/Siqueira/Centro

338 - Canindezinho/Siqueira

340 - Cj Itaperi/Parangaba

353 - Parangaba/Parque Veras

361 - Siqueira/Osório de Paiva/Parangaba

366 - Bom Jardim II/Siqueira

378 - Urucutuba/Siqueira

394 - Parque Universitários/Lagoa

411 - Lagoa/Montese/Centro

421 - Lagoa/Parangaba/Montese/Centro

611 - Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey/Centro

613 - Messejana/Barroso/Jardim Violeta/Centro

622 - Pedras II/Messejana

636 - Cj Palmeiras/Parque Santa Maria/Messejana

641 - Guajerú I/Messejana

650 - Expresso/Messejana/Br 116/BRT/Centro

666 - Jardim Castelão/Centro

702 - Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro

825 - Cidade Func/Jardim das Oliveiras/Papicu

Linhas de ônibus com frotas elevadas em Fortaleza

74/1074 - Antônio Bezerra/Unifor /TRE

75 - Campus do Pici/Unifor

86 - Bezerra de Menezes/Santos Dumont

385 - Conjunto Ceará/Centro

670 - Sítio São João/Centro

855 - Bezerra de Menezes/Washington Soares

906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro