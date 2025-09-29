Diário do Nordeste
Sindiônibus não descarta novas suspensões de linhas de ônibus em Fortaleza; veja detalhes

Presidente do Sindicato das Empresas afirma que 9.000 passageiros devem ser afetados pela medida adotada nesta segunda-feira

Escrito por
Gabriela Custódio e Dahiana Araújo
(Atualizado às 16:16)
Ceará
Pessoas entram em ônibus coletivo em Fortaleza.
Legenda: Nesta segunda-feira (29), o Sindiônibus anunciou a suspensão de 25 linhas de ônibus e a redução da frota de outras 29 em Fortaleza.
Foto: Fabiane de Paula

A suspensão de 25 linhas de ônibus de Fortaleza, nesta segunda-feira (25), deve atingir cerca de 9 mil pessoas que utilizam esses coletivos diariamente para se deslocar, segundo Dimas Barreira, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) e novas medidas podem ser acionadas. "Não tem previsão de nova suspensão, mas eu não posso descartar", complementou.

As linhas suprimidas, conforme o presidente do Sindiônibus, foram as de menor demanda. A decisão foi tomada porque o valor pago pela Prefeitura como subsídio para a operação não é suficiente. Atualmente, o executivo municipal repassa cerca de R$ 16 milhões por mês, após reforço extra de R$ 2,5 milhões mensais nos últimos dois meses. Mas esse valor não é suficiente, esse subsídio deveria ser de mais de R$ 20 milhões.

“Temos três variáveis para equilibrar o sistema: a tarifa, o subsídio e o volume de oferta. Essa redução não foi para equilíbrio, ela foi mitigadora. Tanto ela pode ser cancelada, se tivermos outra forma de conseguir equilibrar o sistema, como pode ter que ser ampliada no futuro. Não tem como eu prever isso nesse momento. Foi uma medida mitigadora para vermos a reação da demanda e seguir fazendo estudos”, afirmou Barreira, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Barreira ainda afirmou que esses 9 mil usuários do transporte público não estão desassistidos, pois continuam tendo acesso a outras linhas de ônibus, mas vão perceber piora no sistema por precisarem encontrar outras opções.

“Eles continuam tendo acesso, mas o serviço piora. Eles vão ter que caminhar mais, vão ter que fazer uma integração a mais. São as linhas de menor demanda e mais deficitárias, e eles vão ter uma piora no serviço. Talvez pegar uma lotação a mais no horário de pico. É indesejável, mas eles vão precisar buscar alternativas. Muitas vezes, [esses passageiros] já sobem nas avenidas principais, onde passam mais linhas, então eles vão buscar alternativas dentro do sistema para conseguir se deslocar”, disse.

Vista aérea de terminal de ônibus de Fortaleza, com veículos parados e passageiros caminhando.
Legenda: As mudanças anunciadas pelo Sindiônibus pegaram os usuários do transporte público da Capital de surpresa.
Foto: Fabiane de Paula

Sindiônibus avisou a Etufor sobre redução de linhas há mais de um mês, afirma Dimas Barreira

Além das 25 rotas de ônibus suspensas, o Sindiônibus também reduziu a frota de outras 29 linhas e elevou a frota de sete com 20 veículos extras. O presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), George Dantas, afirmou que as mudanças foram decisões exclusivas do Sindicato e que o órgão municipal foi pego de surpresa.

Porém, Dimas Barreira afirmou, em entrevista ao Diário do Nordeste, que o Sindiônibus protocolou um documento sobre a situação junto à Etufor há mais de um mês. “Como não estava havendo subsídio suficiente e a tarifa não pode ser discutida ainda, só em novembro, pedimos essa medida para a Prefeitura”, disse.

De acordo com ele, a Prefeitura pediu mais diálogo, em um primeiro momento, e as operações seguiram por mais um mês. “Mas não conseguimos nenhuma mudança no cenário, então protocolamos na segunda-feira passada, já no final do dia, praticamente a terça-feira, informando que íamos ter que retomar de redução das linhas deficitárias”, complementou.

Foi uma medida unilateral tentando garantir a viabilidade do serviço como um todo, senão daqui a pouco tudo para. A gente tem folha de pagamento, combustível, enfim. Precisamos seguir capazes de de lidar com tudo isso.
Dimas Barreira
Presidente do Sindiônibus

O presidente do Sindiônibus afirma que a solicitação da entidade ao executivo municipal era que o valor chegasse "mais próximo da conta do custo total" para que empresas não parassem a operação. “A Prefeitura inclusive reforçou um pouco o subsídio nesses últimos dois meses. Ela colocou um pouco mais de R$ 2 milhões no sistema, o que ajudou, mas ainda é uma medida muito distante”, disse.

teaser image
Ceará

UFC lamenta suspensão de linha de ônibus no Pici: 'Sem qualquer comunicação prévia'

teaser image
Ceará

Trabalhadores de ônibus temem demissões e sobrecarga após suspensão de linhas em Fortaleza

Valor real da passagem de ônibus em Fortaleza seria de mais de R$ 7

A tarifa inteira de ônibus praticada em Fortaleza, que atualmente é de R$ 4,50, seria de R$ 7,27 caso não houvesse nenhum subsídio do poder público municipal, conforme estudo feito pela Prefeitura em novembro do ano passado. Esse é o valor da chamada “tarifa técnica”, que considera “os preços dos insumos fundamentais para a manutenção do transporte com os custos fixos para a oferta do serviço”, como informa a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

Desde 2023, a passagem de ônibus de Fortaleza custa R$ 4,50. Como a arrecadação tarifária corresponde à maior parte da arrecadação e não houve reajuste, Dimas Barreira aponta que a defasagem fica concentrada no subsídio.

“O prefeito, então, quando pegou a Prefeitura com essa conta, no início da gestão, olhou o orçamento e disse: 'Olha, eu não tenho capacidade de arcar com tudo isso'. Então, ficamos dialogando esse tempo todo, com toda essa perda, tentando encontrar maneiras”, diz.

“Mas não chegou, porque a tarifa técnica é R$ 7,27 e a tarifa pública é R$ 4,50. A diferença que precisaria [de subsídio] é da ordem de um pouco mais de R$ 20 milhões mensais. Então, infelizmente, chegou um momento que a conta estourou”, completou Dimas Barreira.

Linhas de ônibus suspensas em Fortaleza

014 - Rodoviária/Aguanambi 2
020 - Campus do Pici
022 - Jardim das Oliveiras/Centro
081 - Conj. Ceará/Ant. Bezerra 2
091 - Expresso/Ant. Bezerra/Parangaba
097 - Ant. Bezerra/Siqueira
106 - Floresta/Centro
200 - Ant. Bezerra/BRT/Centro
217 - Estação/Pio Saraiva 2
302 - Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro
307 - Parangaba/Itaoca/Jardim América/Centro
352 - Solar das Águas/Green Park/Parangaba
374 - Aracapé/Centro
400 - Osório de Paiva/Siqueira
404 - Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro
501 - Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro
513 - Parangaba/UECE/Luciano Carneiro
614 - Curió/Terminal Wash. Soares/Messejana
633 - Passaré/Centro
653 - Santa Fé/Messejana
668 - Pq. Betânia/Messejana
701 - Pq. Americano/Centro
835 - Papicu/Câmara Municipal/Defensoria
903 - Papicu/Varjota/Centro
1310 - Siqueira/Hospital Universitário do Ceará

Linhas de ônibus com frota reduzida em Fortaleza

21 - Luciano Cavalcante/Papicu
25 - Opaia/Lagoa
26 - Antônio Bezerra/BRT/Messejana
40 - Parangaba/Lagoa
65 - Siqueira/13 de Maio/Assembleia
82 - Antônio Bezerra/Perimetral/Messejana
84 - Siqueira/Perimetral/Messejana
87 - Expresso/Siqueira/Papicu
89 - Expresso/Parangaba/Papicu
110 - Vila do Mar/Centro
300 - Expresso/Siqueira/Centro
338 - Canindezinho/Siqueira
340 - Cj Itaperi/Parangaba
353 - Parangaba/Parque Veras
361 - Siqueira/Osório de Paiva/Parangaba
366 - Bom Jardim II/Siqueira
378 - Urucutuba/Siqueira
394 - Parque Universitários/Lagoa
411 - Lagoa/Montese/Centro
421 - Lagoa/Parangaba/Montese/Centro
611 - Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey/Centro
613 - Messejana/Barroso/Jardim Violeta/Centro
622 - Pedras II/Messejana
636 - Cj Palmeiras/Parque Santa Maria/Messejana
641 - Guajerú I/Messejana
650 - Expresso/Messejana/Br 116/BRT/Centro
666 - Jardim Castelão/Centro
702 - Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro
825 - Cidade Func/Jardim das Oliveiras/Papicu

Linhas de ônibus com frotas elevadas em Fortaleza

74/1074 - Antônio Bezerra/Unifor /TRE
75 - Campus do Pici/Unifor
86 - Bezerra de Menezes/Santos Dumont
385 - Conjunto Ceará/Centro
670 - Sítio São João/Centro
855 - Bezerra de Menezes/Washington Soares
906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro

