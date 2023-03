Passagem de ônibus aumenta para R$ 4,50 em Fortaleza; meia diminui para R$ 1,50

A passagem de ônibus em Fortaleza vai sofrer um reajuste de 15% e aumentar de R$ 3,90 para R$ 4,50 a inteira. Em contrapartida, a meia, que atualmente é R$ 1,80, vai cair para R$ 1,50. Já a hora social ficará em R$ 3,90. O anúncio foi feito pela Prefeitura da Capital cearense na noite desta terça-feira (7).

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), os novos valores entrarão em vigor 10 dias depois da publicação da medida no Diário Oficial do Município (DOM).

O prefeito José Sarto informou que, com a alteração, serão garantidos mais veículos. Outra novidade é que os coletivos voltarão a circular com ar-condicionado, funcionalidade retirada durante a pandemia de Covid-19.

Veja os novos valores da passagem em Fortaleza:

Inteira: de R$ 3,90 para R$ 4,50;

de R$ 3,90 para R$ 4,50; Tarifa estudantil: de R$ 1,80 para R$ 1,50 (durante todo o dia)

de R$ 1,80 para R$ 1,50 (durante todo o dia) Hora Social (segunda a sexta, das 9h às 11h e das 14h às 16h): de R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil) para R$ 3,90 (inteira).

(segunda a sexta, das 9h às 11h e das 14h às 16h): de R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil) para R$ 3,90 (inteira). Tarifa Social (domingos, dia 13 de abril, 31 de dezembro e 1 de janeiro): de R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil) para R$ 3,90 (inteira)

Subsídios

A Prefeitura de Fortaleza ponderou que o Sindiônibus reivindicou um ajuste da tarifa inteira para R$ 5,40, o que foi negociado pela gestão municipal, chegando ao valor de R$ 4,50 e redução da meia.

Em publicação nas redes socais, Sarto afirmou que, até 2022, havia uma parceria com o Governo do Ceará, que subsidiava R$ 3 milhões para as passagens. "Chegamos em março de 2023 e, até agora, esse recurso do Estado não chegou", disse.

A Prefeitura também subsidia as passagens com R$ 3 milhões por mês. O prefeito anunciou que enviou um Projeto de Lei para a Câmara Municipal ampliando o aporte para até R$ 90 milhões por ano.

"Exigi ainda que religuem o ar-condicionado dos veículos e aumentem a frota para dar mais conforto aos passageiros", disse José Sarto.

Reajustes

A última vez que a tarifa de ônibus em Fortaleza havia sofrido reajuste foi no começo de 2022, quando o preço da inteira foi de R$ 3,60 para R$ 3,90, o que representou um aumento de 8,3%.

A tarifa estudantil foi de R$ 1,80 para R$ 1,60. Os valores começaram a valer em 15 de janeiro de 2022.