Homem embriagado entra em bueiro, mãe tenta resgatá-lo e bombeiros são acionados no CE; veja vídeo

Um homem com sinais de embriaguez retirou a tampa de um bueiro e entrou nele na tarde dessa sexta-feira (28), no Centro de Ipueiras, município distante 300 quilômetros de Fortaleza. A Prefeitura informou que a mãe de Vitor Daniel Lopes da Silva tentou resgatá-lo, mas ele se negou, tendo sido retirado do equipamento apenas por bombeiros.

"Retirou deliberadamente a tampa do bueiro e entrou nele por vontade própria. Daniel demonstrou resistência para sair do bueiro, recusando-se, inicialmente, a deixar o local", detalhou a gestão município.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), a equipe foi acionada diretamente no quartel por testemunhas que relataram a queda das duas pessoas no interior do bueiro. Ao chegar ao local, a guarnição foi informada de que a mulher já havia sido retirada por moradores, mas que o homem ainda estava preso.

Homem tentou fugir de hospital após ser medicado

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a guarnição informou que o homem foi encontrado ainda pedindo por socorro de dentro da boca de lobo. Conforme a corporação, o resgate foi desafiador devido à forte correnteza provocada pela chuva e à baixa visibilidade na estrutura.

A operação durou cerca de 25 minutos, entre 13h05 e 13h30. Após o resgate, os bombeiros recolocaram a grade de proteção do bueiro e reforçaram a fixação com arames para evitar novos acidentes.

Ainda de acordo com a Prefeitura, Daniel tentou se evadir do hospital, onde recebeu medicamentos para minimizar o efeito do álcool, mas foi contido pelos profissionais de saúde.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

*Estagiária sob a edição do editor Felipe Mesquita