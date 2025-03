Um monumento geminado em homenagem a Padre Cícero e ao Monsenhor Murilo de Sá Barreto foi inaugurado, na última quarta-feira (26), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Confeccionadas pelo artista Júlio Silveira, as imagens têm cerca de 13 metros de altura e foram reveladas ao Município em uma cerimônia com fogos e dezenas de moradores da região.

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Maracanaú, a quantia de R$ 620 mil foi investida no monumento escultural, na rotatória da avenida 4 de Julho, localizada no bairro Jereissati. Ele foi construído em estrutura metálica com poliuretano de alta densidade, fibra de vidro, resina, pó de pedra e pintura especial.

Homenagem a Padre Cícero e Monsenhor Murilo de Sá Barreto

Um dos homenageados, Padre Cícero, conhecido como "Padim", é chamado de o "santo do povo nordestino" e foi pároco da igreja matriz de Juazeiro do Norte. O sacerdote católico ficou famoso foram do Estado por conta da liderança religiosa e por ter se tornado uma figura política do Ceará.

Já Monsenhor Murilo de Sá Barreto é lembrado pela defesa dos pobres, além de ter buscado a reabilitação do Padre Cícero. O sacerdote é considerado o grande indutor da Romaria em Juazeiro do Norte, Município que recebe, até hoje, mais de dois milhões de romeiros anualmente.

Na cerimônia de inauguração, estiveram parentes de Padre Cícero, além do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Lima Bezerra, do ex-governador Lúcio Alcântara e da deputada federal Fernanda Pessoa. Os deputados estaduais Julinho e Firmo Camurça, junto do presidente da Câmara Municipal, Raphael Pessoa, também compareceram.