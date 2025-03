Programa CNH Popular atende aprovados de cinco municípios durante o fim de semana; veja quais

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) atenderá candidatos aprovados no programa CNH Popular em mais cinco municípios, neste sábado (29) e no domingo (30). O atendimento ocorrerá nas cidades de Santana do Acaraú, Croatá, Carnaubal, Barroquinha e Chaval.

Para isso, os aprovados devem realizar o agendamento no site oficial do Detran, para atendimento inicial na autoescola, no dia e horário disponíveis. Na data agendada, o candidato deve comparecer à autoescola levando RG, CPF e comprovante de endereço.

Em seguida, os candidatos devem comparecer às comissões que serão realizadas pelo Detran nos referidos municípios. Todos poderão acompanhar o andamento do processo de habilitação através do aplicativo Meu Detran-CE.

Próximas cidades

As próximas cidades que receberão os atendimentos do programa serão anunciadas de forma coordenada pelo Detran-CE no site oficial do órgão e nas redes sociais.

Para esclarecimentos, os candidatos podem entrar em contato com o Detran, pelo telefone (85) 3195-2300.

