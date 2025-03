Aviso de chuvas intensas é ampliado para mais de 100 cidades do CE até sexta-feira (28); veja locais

Um novo aviso de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitido nesta quinta-feira (27), ampliou o número de cidades que podem ser afetadas pelo fenômeno no Ceará, chegando a 108. O nível é amarelo e válido até a próxima sexta-feira (28).

As cidades estão sob aviso de "perigo potencial" de chuvas intensas, o nível inicial classificado pelo Instituto. Elas podem ser atingidas por chuvas de até 50 milímetros. Além disso, as localidades podem receber ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h.

A previsão continua pelo segundo dia para 48 cidades das regiões do Noroeste Cearense, Norte Cearense, Região Metropolitana de Fortaleza e Jaguaribe.

Com a atualização, o aviso foi ampliado também para 60 municípios dos Sertões Cearenses e Centro-Sul Cearense.

Apesar das precipitações fortes, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Previsão do tempo

Em previsão nesta quinta-feira, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) explica que a borda de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), com centro sobre estados vizinhos, influencia na formação de nuvens convectivas sobre o Oceano Atlântico e a faixa litorânea do Ceará.

“De modo geral, todas as macrorregiões do Ceará devem registrar chuva até sábado (29), com os maiores acumulados previstos para a faixa litorânea, as regiões de serra e o sul do estado. A partir da tarde de sábado, a tendência é de redução nos acumulados e na condição de chuva”, projeta a Fundação.

No período da tarde de hoje, as chuvas mais abrangentes devem ocorrer no noroeste, especialmente no Litoral Norte e na Ibiapaba.

No final da noite, áreas de instabilidades formadas no Rio Grande do Norte e Praíba devem avançar para o Cariri, provocando chuva com intensidade variando de fraca a moderada, ocasionalmente forte.

A chuva deve persistir na madrugada de sexta-feira (28), no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns, Durante a madrugada e a manhã, também são esperadas chuvas na faixa litorânea. Já no período da tarde e noite, há previsão de chuvas isoladas em todas as macrorregiões.

