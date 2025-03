Xuxa celebra melhora de poodle resgatado de maus-tratos em Fortaleza: 'Encontrou sua mãe de verdade'

A apresentadora Xuxa celebrou a melhora e a adoção do poodle Scooby, que foi resgatado de maus-tratos em Fortaleza na última quinta-feira (27). O caso foi destaque no dominical “Fantástico”, da TV Globo, neste domingo (30).

Na matéria, Xuxa — que acompanhou o caso e apresentou no programa um quadro dedicado ao tema da adoção de pets — conversou com Stefani Rodrigues, que participou do resgate de Scooby e acabou adotando o cãozinho.

A cearense é fundadora da Organização Não Governamental (ONG) Anjos da Proteção Animal (APA). “Quando eu cheguei na delegacia para poder buscá-lo, eu não pensei nem duas vezes. ‘É meu, é encontro de almas’", partilhou Stefani.

“Não é um final feliz, e sim um recomeço feliz. Eu estou muito feliz que o Scooby já encontrou sua mãe de verdade”, afirmou Xuxa durante a entrevista.

Na matéria, Stefani abordou a situação anterior do cachorro: "É muito difícil a gente aceitar, né, que a nossa sociedade ainda cometa esse tipo de atrocidade”, afirmou.

Relembre o caso

A antiga tutora de Scooby foi presa por maus-tratos ao cachorro de 14 anos, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (27).

Segundo a Polícia Civil do Ceará (PCCE), a prisão foi possível após denúncia anônima de que o animal era mantido em situação degradante.

A mulher foi solta após permissão da justiça, segundo o “Fantástico”. O crime de maus-tratos a animais pode ter pena de até cinco anos de prisão.

O cão foi submetido a uma avaliação médica e encaminhado para a ONG Anjos da Proteção Animal (APA). A instituição, em publicação nas redes sociais, informou que o cachorro estava anêmico, com miíase, nódulos de sangue na pele e com varejeiras saindo dos pelos.

Para as autoridades, a tutora justificou que não banhava e cuidava do animal por ele ser agressivo. Stefanie afirma, no entanto, que em nenhum momento o cão apresentou esse comportamento com os veterinários.

"Tem veterinários, tem tosadores, todo mundo com maior cuidado, e ele não tentou morder ninguém em nenhum minuto. Hoje, quando os veterinários pararam para colocar ele na baia, para alimentá-lo, colocá-lo no soro, fazer uma hidratação, colher o sangue dele, e começar a fazer os exames necessários, ele começou a mostrar uma felicidade muito grande", afirmou.