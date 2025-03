Com novos equipamentos, Cariri é destino para diversos perfis de turistas

Região que recebe milhões de romeiros todos os anos, o Cariri cearense, além de polo do turismo religioso nacional, conta com outros atrativos para quem visita os municípios localizados no Sul do estado.

Inaugurado em 2022, o Teleférico do Horto é um equipamento do Governo do Estado que leva visitantes e moradores da região do Cariri para o Morro do Horto de forma fácil e acessível.

Por meio do teleférico, os visitantes conseguem ter uma vista privilegiada da região. “É um equipamento que liga o Horto do Padre Cícero, a área da Basílica Mãe das Dores, Luzeiro do Sertão, então os nossos turistas estão adotando aquele equipamento, estão usando com muita frequência, e era esperado há muito tempo pela população”, explica Renato Wilamis, Secretário Municipal de Turismo e Romaria de Juazeiro do Norte.

Esta semana marca um período de celebração no Cariri, pois no último dia 24 de março foi comemorado o aniversário de 181 anos do Padre Cícero, símbolo e referência para fiéis de todo o Brasil.

Ainda na região do Morro do Horto, está em processo de conclusão a Igreja Bom Jesus do Horto, que complementa os espaços de visitação de turismo religioso na região. O templo era um sonho de realização do Padre Cícero, que chegou a iniciar as obras, mas a construção não prosseguiu. Após décadas de atrasos, em 2024, o espaço foi aberto aos visitantes e moradores da região.

Outros investimentos recentes em Juazeiro do Norte foram a reinauguração da Arena Romeirão, que conta com capacidade para até 17 mil pessoas e é espaço para eventos além dos esportivos.

“A região do Cariri está bem localizada geograficamente, e com um turismo que se complementa de cidade para cidade. Além do turismo religioso, que é muito forte principalmente em Juazeiro do Norte, e agora também sendo complementado pela cidade de Santana do Cariri, com a beatificação da Menina Benigna, mas passando também por toda a área arqueológica”, explica Renato Wilamis.

Em 2024, uma estátua de 20 metros em homenagem à Menina Benigna foi inaugurada em Santana do Cariri. Além do monumento, o local conta com capela e espaço para missas. Benigna Cardoso da Silva foi assassinada aos 13 anos, em 1941, e se tornou símbolo de devoção na região. O Vaticano oficializou, em 2019, a Menina Benigna como a primeira beata do Ceará e a quarta mártir brasileira.

No município de Crato, em 2022, foi lançado o Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo. O espaço contempla áreas para exposições, peças de teatro, projeções cinematográficas, salas de aula para cursos de formação, entre outras iniciativas.

Já na cidade de Barbalha, o Mirante de Caldas, lançado em 2021, também conta com um teleférico. Ao fim do passeio, é possível contemplar a vista completa da Chapada do Araripe e visitar um borboletário com espécies típicas da região.