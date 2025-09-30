Para sair de casa utilizando o transporte público, o fortalezense precisa enfrentar uma longa espera pelos ônibus, a lotação dos veículos e frotas em condições precárias. Se decidir por usar bicicletas, encontra ciclovias inexistentes ou com infraestrutura perigosa. Os metrôs ou Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) não atendem todas as localidades e não há integração entre os modais, sendo preciso despender mais dinheiro.

Com o momento atual do transporte coletivo de Fortaleza, os passageiros estão ‘fugindo’ dos coletivos e modais ativos — como bicicletas —, e passam a utilizar carros ou motos por aplicativo pela comodidade do serviço e o custo-benefício. Com isso, vem a redução da receita das operações de ônibus e o aumento da emissão dos gases poluentes.

Na segunda-feira (29), passageiros, motoristas e autoridades de Fortaleza foram pegos de surpresa com a suspensão de 25 linhas de ônibus da Capital — Sindiônibus alega incapacidade financeira de manter os coletivos nas ruas. Diante desses cenários, o que pode ser melhorando para que a quarta maior capital do Brasil tenha uma rede de transporte público realmente coletivo e de qualidade?

Especialistas ouvidos pelo Diário do Nordeste afirmam que uma das formas de reverter a fuga de passageiros e retomar o acesso ao transporte público coletivo em Fortaleza é integrar os modais de transporte e repensar o modelo de financiamento — que hoje é baseado no pagamento por usuário transportado.

Um dos eixos do Plano Plurianual de 2026 a 2029, que atualmente tramita na Câmara Municipal, tem como tema “Segurança Viária, Mobilidade Urbana e Acessibilidade”. Ele estabelece duas diretrizes:

Ampliar o acesso e melhorar a experiência dos usuários do transporte coletivo ;

; Assegurar a circulação segura para pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência, por meio de urbanização inclusiva.

Entre as principais ideias previstas estão o aumento da frota, a redução do tempo de espera, a implementação da integração tarifária com bilhete único, a instalação de paradas de ônibus seguras e cobertas e a construção de calçadas amplas e ciclofaixas.

Esta produção integra uma série especial veiculada pelo Diário do Nordeste com um diagnóstico do Plano Plurianual 2026–2029, investigando os desafios para o próximo ciclo de gestão e qual a Fortaleza planejada pelo Poder Público municipal.

Financiamento coletivo

Os especialistas ouvidos pelo Diário do Nordeste pontuam que a valorização do transporte público coletivo e a melhoria da experiência do usuário — propostos no Plano Plurianual de Fortaleza — passam pela reestruturação do financiamento e da arrecadação. Uma das alternativas é a replicação de um modelo de pagamento por quilômetro rodado, que existe no Ceará desde o ano passado.

O novo sistema metropolitano de transporte público coletivo — que conecta os municípios da Região Metropolitana à Capital — funciona através do pagamento às empresas por serviço prestado, e não mais por passageiro transportado. Segundo Dimas Barreira, do Sindiônibus, essa é uma tendência que já vem crescendo no Brasil.

“A medida que os subsídios vão aumentando começa a não fazer mais sentido você dizer que o transporte tem que se viabilizar pela demanda que ele transporta. Uma coisa é o que ele custa, a sustentação financeira, outra coisa é a demanda que ele transporta, se alguém vai contribuir com quanto”, afirma.

Como serviço essencial previsto na Constituição de 1988, o transporte público é um direito e deve ser ofertado mesmo onde a demanda é escassa. “Por exemplo, a linha que tem muita gratuidade, ela não vai deixar de desistir porque as pessoas não são menos importantes. Esses usuários têm um direito a um acesso gratuito”, explica Dimas.

O transporte público serve a sociedade como um todo, por isso, ele poderia ser pago pela sociedade na totalidade e não só por quem usa. Mesmo que você não use o sistema de transporte por ônibus diretamente, você vai ser atendido em uma loja ou num hospital por uma pessoa que usou o transporte público para chegar ali. Você se beneficia da existência do sistema, embora não use Mario Angelo professor da Universidade Federal do Ceará

No sistema metropolitano, as empresas contratadas mediante licitações do Estado percorrem uma rota já estabelecida pelo setor técnico, com horários e frequência determinadas. Elas recebem o pagamento antecipado para funcionar.

A receita arrecadada dentro dos veículos — oriunda do vale-transporte ou de dinheiro — é repassada ao Governo. Ao fim do mês, é feito um apurado do quanto foi apurado e o Estado paga o restante do serviço licitado por quilômetro. Dessa forma, a variação no número de passageiros não afeta diretamente a remuneração da operadora, desde que o serviço contratado seja cumprido.

Legenda: O usuário que parte da RMF para a capital se beneficia com desconto na segunda passagem Foto: Thiago Gadelha