Metrofor trabalha em estudo para dar desconto em integração com ônibus de Fortaleza

A direção do Metrô de Fortaleza está trabalhando em um estudo de integração entre os trens e as linhas de ônibus urbano de Fortaleza, dando um possível desconto para os passageiros que utilizarem os dois modais no futuro.

A perspectiva foi apresentada pelo diretor-presidente do Metrofor, Igor Ponte, durante reunião com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza.

Os resultados da pesquisa deverão ser entregues para a governadora Izolda Cela ainda em 2022, com os possíveis modelos de integração e desconto ao usuário.

Contudo, as primeiras perspectivas e dados preliminares indicam que a integração será feita no mesmo modelo dos ônibus intermunicipal, que dá desconto de R$ 2 para quem migrar para os ônibus urbanos em Fortaleza.

"O Governo do Estado implementou o bilhete único metropolitano e quem vem de Caucaia, por exemplo, consegue acessar o ônibus de Fortaleza com um desconto R$ 2, e nós estamos trabalhando, fazendo pesquisas, para implementar isso no metrô e no sistema rodoviário de Fortaleza", disse Ponte.

"Isso está sendo utilizado para isso ser apresentado à governadora Izolda, mas esse modelo tende a ser o primeiro passo na integração", completou.

Acesso ao Centro

De acordo com o presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, a medida poderá impulsionar a movimentação de pessoas no Centro, o que poderá gerar um aumento de vendas das lojas na região.

"O transporte público é muito importante para o comércio, e nós temos visto que 75% das pessoas que vão para o Centro vão com esse modal. Então estamos conversando com o pessoal do Metrofor para ver como está o andamento das obras e processos, porque ele é um facilitador. Nos angustia o atraso na Linha Leste porque ela será muito importante, mas ela já deverá ser inaugurada", disse.

Legenda: Informação foi confirmada durante reunião do Metrofor com a CDL de Fortaleza Foto: Divulgação

Assis também confirmou que ainda não há perspectivas de parceria entre os representantes do comércio de Fortaleza e o Metrofor.

"Sempre estamos buscando parcerias e formas mais baratas de locomoção, mas a gente não pode interferir no processo porque eles têm os custos. A gente quer que tenha transporte de qualidade, então na hora que eu viabilizar toda essa integração de ônibus com metrô, teremos um resultado muito positivo", comentou.