Linha Leste do Metrofor tem novo prazo de conclusão e começará a operar em janeiro de 2024

Toda a linha leste do Metrô de Fortaleza deverá estar operacional em janeiro de 2024, ligando o Centro da cidade ao bairro Papicu, em Fortaleza.

A informação foi confirmada pelo diretor-presidente do Metrofor, Igor Ponte. O novo prazo representa um atraso em relação à última expectativa, de finalizar as obras em dezembro de 2022.

Segundo o presidente do Metrofor, a nova estimativa foi gerada por conta dos impactos da pandemia do novo coronavírus e consolidada pela Secretaria da Infraestrutura do Estado (Seinfra).

"Com essa pandemia, foi necessário a redefinição de quadros, e a Seinfra mudou o prazo para janeiro de 2024, que é a principal para ampliação do Metrô, para atrair clientes e criar uma nova dinâmica na cidade de Fortaleza", disse.

Período de testes

Ponte ainda comentou que a Linha Leste deverá ser submetida a um período de testes iniciais antes do funcionamento pleno.

"A Seinfra realiza a obra, adquire os trens, e repassa para o Metrofor, enquanto da nossa parte cabe operar as estações e fazer integração. A linha leste inteira deve ser entregue em 2024, mas todas as linhas passam por períodos de testes. Caso esse período passe sem problemas, teremos a operação plena da linha leste", comentou.

Legenda: Obras da Linha Leste foram atrasadas por conta da pandemia de covid-19 Foto: Kid Junior

Outras entregas

Além das expectativas para a Linha Leste, Ponte confirmou que o VLT que ligará a estação do bairro Vila União ao terminal de passageiros do Aeroporto de Fortaleza será entregue até o fim deste ano.

"O Metrofor tem linhas consolidadas, e está com obras em andamento para expansão, que é a linha leste, ligando o Centro ao Papicu, o ramal do Aeroporto, que deverá ser entregue nesse ano, além dos procedimentos de melhoria interna para estarmos preparados para a integração com o sistema de ônibus de Fortaleza. O Metrofor é o eixo estruturante que visa dar o melhor conforto e qualidade para a população de Fortaleza", comentou Ponte.