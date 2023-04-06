Na última semana, o ministro Fernando Haddad comentou que o Governo espera arrecadar entre R$ 12 bilhões e 15 bilhões com jogos de azar a partir da regulamentação
Segundo o presidente do Complexo do Pecém, mais de 80 mil empregos deverão ser gerados pelo novo setor
Pesquisa direta indicou quanto o cearense deverá gastar para encher o tanque usando gasolina e gasolina aditivada
Representantes do setor privado e do governo alemão visitaram a sede da Fiec, o Porto do Pecém e projetos de hidrogênio verde
Decisões finais de investimento deverão ser anunciadas no começo do próximo ano após processo de estudos de viabilidade
Especialistas também descartaram nova crise financeira mundial, como a de 2008, após intervenção do governo americano
Segundo o CEO da ArcelorMittal Pecém (novo nome da CSP), operação dependerá do entendimento completo dos processos atuais. Ele ainda falou dos planos relacionados ao hidrogênio verde e o aço verde
Projetos e serviços sociais também podem ser impactados por diferenças na arrecadação dos governos federal e estadual
Segundo dados da Serasa, descontos podem chegar a até 99% do valor do débito
Segundo representantes do setor, consumidores ainda podem garantir uma economia de 5% em relação aos projetos feitos no passado considerando os estoques de equipamentos
Vladyson Viana também comentou que a nova Pasta está estudando novos critérios no FDI para impulsionar emprego e renda no Interior
Segundo Vladyson Viana (Trabalho), a maioria dos ex-funcionários da fábrica em Fortaleza registraram o desejo de recolocação no mercado da indústria têxtil
Estudo regionalizado poderá auxiliar elaboração de novas políticas públicas sobre o mercado de trabalho, segundo secretário do Governo do Ceará
Dados da Anbima apontam que investidores de todas as faixas de renda têm buscado opções mais seguras de rendimento em momento de incertezas da economia
Investimentos em hidrogênio verde podem ajudar o mercado cearense, mas infraestrutura ainda é um desafio regional e nacional
Variação cambial e dependência do mercado externo para compra de insumos são os principais fatores
Liminar concedida pelo STF ainda será analisada pela Corte
Perspectiva do presidente do Sindivel é que haja uma regularização da oferta de carros novos, gerando uma recuperação do mercado de usados
Empresa afirmou que segue esperando a aprovação da venda sem restrições. A operação está avaliada em cerca de US$ 34 milhões
Atualização de preço nas bombas vem após confirmação de reajuste da Petrobras junto às distribuidoras