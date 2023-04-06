Diário do Nordeste
Samuel Quintela Informações sobre o cenário econômico cearense
Pessoa faz aposta esportiva em site

Opinião

Nova tributação sobre apostas pode reduzir ganhos para apostadores no Brasil; entenda

Na última semana, o ministro Fernando Haddad comentou que o Governo espera arrecadar entre R$ 12 bilhões e 15 bilhões com jogos de azar a partir da regulamentação

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 06 de Abril de 2023
Hidrogênio Verde

Opinião

Veja as vagas de emprego que deverão ser criadas pelo mercado de hidrogênio verde no Ceará

Segundo o presidente do Complexo do Pecém, mais de 80 mil empregos deverão ser gerados pelo novo setor

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 30 de Março de 2023
Frentista abastece carro em posto de combustíveis

Opinião

Veja quanto vai custar rodar nos 10 carros mais vendidos do Ceará com o aumento dos combustíveis

Pesquisa direta indicou quanto o cearense deverá gastar para encher o tanque usando gasolina e gasolina aditivada

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 20 de Março de 2023

Opinião

Comitiva alemã se impressiona com H2V no Ceará, mas menciona detalhes 'pouco ambiciosos'; entenda

Representantes do setor privado e do governo alemão visitaram a sede da Fiec, o Porto do Pecém e projetos de hidrogênio verde

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 19 de Março de 2023

Opinião

Até 3 empresas poderão confirmar investimentos em hidrogênio verde no início de 2024, diz secretário

Decisões finais de investimento deverão ser anunciadas no começo do próximo ano após processo de estudos de viabilidade

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 18 de Março de 2023
Silicon Valley Bank (SVB)

Opinião

A quebra do SVB ainda é motivo de preocupação? Entenda como a crise pode afetar o Brasil

Especialistas também descartaram nova crise financeira mundial, como a de 2008, após intervenção do governo americano

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 15 de Março de 2023
imagem aérea da csp

Opinião

ArcelorMittal quer atingir produção máxima da CSP em até 18 meses; evolução seria de 10%

Segundo o CEO da ArcelorMittal Pecém (novo nome da CSP), operação dependerá do entendimento completo dos processos atuais. Ele ainda falou dos planos relacionados ao hidrogênio verde e o aço verde

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 13 de Março de 2023
Bomba de combustível

Opinião

Inflação é um dos impactos imediatos da reoneração dos tributos sobre combustíveis; entenda

Projetos e serviços sociais também podem ser impactados por diferenças na arrecadação dos governos federal e estadual

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 12 de Março de 2023

Opinião

Dívida de consumidora cai de R$ 2 mil para R$ 230; feirões são oportunidade para renegociar débitos

Segundo dados da Serasa, descontos podem chegar a até 99% do valor do débito

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 10 de Março de 2023

Opinião

Mesmo com taxação do sol, energia solar ainda pode gerar 80% de economia, dizem especialistas

Segundo representantes do setor, consumidores ainda podem garantir uma economia de 5% em relação aos projetos feitos no passado considerando os estoques de equipamentos

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 03 de Março de 2023

Opinião

Ceará poderá ter linha de microcrédito específica para mulheres, diz novo secretário do Trabalho

Vladyson Viana também comentou que a nova Pasta está estudando novos critérios no FDI para impulsionar emprego e renda no Interior

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 28 de Fevereiro de 2023

Opinião

Ex-funcionários da Guararapes têm recebido acompanhamento diário para recolocação, diz secretário

Segundo Vladyson Viana (Trabalho), a maioria dos ex-funcionários da fábrica em Fortaleza registraram o desejo de recolocação no mercado da indústria têxtil

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 18 de Fevereiro de 2023
fotografia

Opinião

Mercado de trabalho tem baixo dinamismo e alta informalidade no Nordeste, confirma sondagem da FGV

Estudo regionalizado poderá auxiliar elaboração de novas políticas públicas sobre o mercado de trabalho, segundo secretário do Governo do Ceará

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 16 de Fevereiro de 2023

Opinião

Opções conservadoras e segurança: veja os investimentos mais buscados pelo brasileiro atualmente

Dados da Anbima apontam que investidores de todas as faixas de renda têm buscado opções mais seguras de rendimento em momento de incertezas da economia

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 15 de Fevereiro de 2023

Opinião

Evolução de demanda por carros elétricos e outros combustíveis pode favorecer mercado no CE; entenda

Investimentos em hidrogênio verde podem ajudar o mercado cearense, mas infraestrutura ainda é um desafio regional e nacional

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 15 de Fevereiro de 2023
Remédios

Opinião

Remédios poderão ficar até 5,35% mais caros em 2023; entenda

Variação cambial e dependência do mercado externo para compra de insumos são os principais fatores

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 13 de Fevereiro de 2023

Opinião

Conta de luz pode ficar mais cara com cobrança de ICMS de transmissão de energia? Entenda

Liminar concedida pelo STF ainda será analisada pela Corte

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 11 de Fevereiro de 2023

Opinião

Preços de carros seminovos e usados devem ficar até R$ 30 mil mais baratos; veja por modelo

Perspectiva do presidente do Sindivel é que haja uma regularização da oferta de carros novos, gerando uma recuperação do mercado de usados

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 10 de Fevereiro de 2023

Opinião

Venda da Lubnor para a Grepar será reanalisada pelo Cade

Empresa afirmou que segue esperando a aprovação da venda sem restrições. A operação está avaliada em cerca de US$ 34 milhões

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 10 de Fevereiro de 2023
Diesel

Opinião

Após redução da Petrobras, diesel deve ficar R$ 0,20 mais barato nos próximos dias no Ceará

Atualização de preço nas bombas vem após confirmação de reajuste da Petrobras junto às distribuidoras

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 09 de Fevereiro de 2023
