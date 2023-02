Opções conservadoras e segurança: veja os investimentos mais buscados pelo brasileiro atualmente

O que já era esperado foi confirmada pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais): o investidor brasileiro está buscando mais segurança e previsibilidade nos investimentos, considerando os mercados no Nordeste e no Brasil. O cenário foi comprovado pelo patamar de recursos aplicados no mercado de ações e opções de renda variável, únicos a cair entre 2021 e 2022. Em contrapartida, os investimentos em títulos públicos e outros modelos de renda fixa tiveram ganhos todos os produtos.

Dados da Anbima apontaram que os investimentos em renda variável tiveram uma queda de 2,4 pontos percentuais entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, passando de 19,5% do total para 17,1%. Já as opções de renda fixa, passando de 56,5% de todos os investimentos dos brasileiros, em 2021, para 60,3% em 2022.

Até mesmo as opções híbridas, como os fundos multimercados, tiveram uma leve queda em atratividade segundo a Anbima, passando de 17,8% para 16,1%.

E de acordo com Ademir Correa Junior, presidente do Fórum de Distribuição da Anbima, esse movimento é reflexo direto de uma busca por mais segurança dos investidores. Comportamento que se repete em todos os níveis de renda, com várias pessoas tentando aproveitar o momento do cenário de juros altos e volatilidade na Bolsa de Valores.

"Vemos uma preocupação para montar um quadro de segurança, considerando os juros, então o investidor está buscando menos oscilação até que o cenário se estabiliza. Até o investidor mais arrojado está buscando esses portfólios, alocando recursos em opções mais seguras", disse.

"Se você olhar existe escassez de produtos isentos no mercado, e aí você começa a ter atratividade em fundos de renda fixa ou que consigam capturar a taxa de juros. A procura por isentos ainda é grande, então a dificuldade é questão do lastro, então temos uma busca por esse produtos atrelados aos juros na renda fixa", completou.

Alta procura por CDBs

Correa Junior ainda destacou que os CDBs (Certificados de Depósito Bancário) também deverão ganhar tração em 2023, com uma alta orgânica da procura por investimentos mais conservadores.

"O CDB é o segundo papel mais procurado, e isso ajuda no caixa dos bancos, mas não necessariamente tem-se feito uma atração, vendo até a questão dos isentos do IR. O CDB vai continuar fazendo muito sucesso esse ano", explicou.

Perfil no Nordeste

Sobre os dados de investidores no Nordeste, Ademir destacou não haver muitas diferenças ao padrão nacional. O representante da Anbima também mencionou que, no cenário geral, o brasileiro tem se mostrado mais preocupado em poupar.

"Se a gente olhar a parte da variação por região, a gente vê uma variação muito pequena. O Nordeste saiu de 8.3 para 8,6, mas o que notamos no NE é uma cultura, que veio com a pandemia, de se poupar, que tem a ver com a nossa agenda. Estamos vendo o brasileiro preocupado em poupar. Vejo um comportamento muito parecido com o resto do Brasil para a Região", disse.

