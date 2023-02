Gasolina no Ceará é a mais cara do Brasil pela 7ª semana seguida; veja valores

Pela sétima semana consecutiva, o Ceará é o estado com o preço médio (R$ 5,69) do litro da gasolina comum mais elevado do País. Em seguida, aparecem Roraima (R$ 5,59) e Amazonas (R$ 5,58), segundo a Agência Nacional de Gás, Petróleo e Biocombustíveis (ANP).

O último levantamento abrange a semana de 5 a 11 de fevereiro deste ano. Nesse período, o valor mínimo registrado foi de R$ 4,99, enquanto o máximo chega R$ 5,99.

Nas bombas, os consumidores se deparam com os preços mais altos. Já o custo médio do etanol hidratado e do diesel S10, no Ceará, chega a R$ 4,64 e R$ 6,59, respectivamente.

Fortaleza também é a capital brasileira com a gasolina mais cara, vendida pelo valor médio de R$ 5,74. Depois, vem Boa Vista (R$ 5,59) e Manaus (R$ 5,58).

Veja o ranking dos 10 estados com a gasolina mais cara do Brasil:

Ceará: R$ 5,69 Roraima: R$ 5,59 Amazonas: R$ 5,58 Rio Grande do Norte: R$ 5,52 Bahia: R$ 5,40 Acre: R$ 5,32 Tocantins: R$ 5,29 Rondônia: R$ 5,23 Espírito Santo: R$ 5,22 Paraná: R$ 5,22.