Centerbox Supermercados promove ofertas especiais em campanha de Natal

O Centerbox Supermercados anunciou sua campanha de Natal, que inclui ofertas especiais e sorteios. Até o dia 31 de dezembro, clientes que acumularem R$ 250 em compras recebem um número da sorte para participar do sorteio de duas viagens para Gramado-RS, com acompanhante e despesas pagas no valor de até R$ 15 mil para cada ganhador. Serão sorteados dois clientes para receber esta premiação.

Para participar, deve ser feito um cadastro no aplicativo Clube CBOX, e o sorteio está previsto para 3 de janeiro de 2025.

A escolha do prêmio reflete uma proposta de oferecer aos clientes não apenas bens materiais, mas a oportunidade de vivenciar experiências marcantes. “Oferecer vantagens como sorteios e promoções é uma forma de retribuir a preferência dos nossos clientes e estimular as compras de maneira sustentável e atraente”, afirma Gerardo Glauber, diretor de Marketing do grupo.

Com 15 lojas em Fortaleza e uma em Caucaia, o Grupo Centerbox conta ainda com a campanha "Compre & Ganhe". Compras a partir de R$ 300 dão direito a um panetone de gotas de chocolate, disponível até o final do ano.

Mais informações

Site: https://loja.centerbox.com.br/

Instagram: @centerboxsuper