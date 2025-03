Reino Unido quer firmar acordo entre Porto de Liverpool e Pecém

O Porto do Pecém pode consolidar uma parceria estratégica com o Porto de Liverpool, na Inglaterra, dentro de um projeto chamado "Twinning Ports" (portos gêmeos). Segundo o cônsul honorário do Reino Unido no Ceará, Bernardo Santana, está sendo organizada uma missão britânica para visitar o estado e possivelmente assinar um acordo entre as partes.

"O governo britânico tem interesse de não só financiar, mas também trazer empresas de construção, de serviço, com toda a expertise que tem para estruturar", afirmou Santana, que recentemente assumiu o posto de representando do governo britânico no Estado.

Veja também Victor Ximenes Atividade econômica do Ceará tem maior crescimento em 14 anos, aponta BC

Energia eólica offshore

A parceria deve apoiar a infraestrutura necessária para projetos de energia eólica offshore, incluindo a montagem e instalação de turbinas eólicas que geram energia em alto-mar.

A recente regulamentação do setor offshore no Brasil fortalece a perspectiva de investimentos e pode criar oportunidades para a indústria local. A expectativa é que a cooperação entre os dois portos impulsione novos negócios e o desenvolvimento econômico na região.

Santana lembra que o Reino Unido é um líder global do segmento offshore e por este motivo, não está nos planos a importação de hidrogênio verde do Ceará, como cogitam outras nações europeias. "Nosso plano é ser autossuficientes em energia", frisa.

Porto de Liverpool é estratégico

O Porto de Liverpool é um dos mais importantes terminais marítimos da Europa, desempenhando um papel estratégico na conexão comercial entre o Atlântico Norte e mercados globais.

Desde o século XVIII, quando se tornou um centro essencial para o comércio transatlântico, o porto evoluiu para um hub moderno de logística e transporte de contêineres. Com infraestrutura aprimorada, incluindo o terminal Liverpool2, que permite a atracação de navios de grande porte, o porto facilita o fluxo de mercadorias entre a Ásia, América do Norte e Europa, reduzindo custos e tempo de transporte para diversas indústrias.

No contexto da logística econômica global, o Porto de Liverpool tem importância crescente diante das mudanças nas cadeias de suprimentos e das novas rotas comerciais pós-Brexit. A proximidade com centros industriais britânicos, como Manchester e Birmingham, reforça sua função como porta de entrada para importações e exportações do Reino Unido.