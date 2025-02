Atividade econômica do Ceará tem maior crescimento em 14 anos, aponta BC

O Ceará encerrou o ano de 2024 com um crescimento de 5,5% no Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), medido pelo Banco Central (BC), em relação a 2023, passando de 151 para 159 pontos.

O resultado percentual é o mais elevado para os comparativos anuais desde 2010, quando o avanço havia sido de 6,9%.

1º do Nordeste e 3º do Brasil

Com o número, o Ceará registrou o terceiro maior crescimento entre as unidades da Federação, abaixo apenas de Santa Catarina (5,7%) e Pará (5,6%); e o mais do Nordeste.

Esse resultado mostra que a economia local está em ritmo mais acelerado de expansão que as de estados como São Paulo (3,8%), Minas Gerais (3,0%), Pernambuco (4,7%) e Bahia (3,1%).

O desempenho cearense também ficou acima das taxas de crescimento médias das regiões Norte (4,8%), Nordeste (4,0%), Sudeste (3,2%), Sul (4,2%) e Centro-Oeste (2,9%).

O resultado oficial do PIB do Ceará de 2024 ainda será divulgado pelo Ipece.

O que é o IBCR e como é calculado

Conhecido como "prévia do PIB", o Índice de Atividade Econômica do Banco Central é um indicador criado para monitorar a evolução da economia brasileira em períodos curtos, funcionando como uma espécie de termômetro da atividade econômica.

O IBCR busca antecipar tendências do Produto Interno Bruto (PIB) ao considerar variáveis relacionadas à produção, comércio e serviços, além da agropecuária e da indústria. Ele é calculado pelo Banco Central e publicado mensalmente, servindo como referência para análises econômicas e decisões de política monetária.

O cálculo do IBCR é feito com base em um modelo estatístico que combina diferentes dados macroeconômicos, como a arrecadação de impostos federais e os níveis de produção da indústria e do setor de serviços.

Esses componentes são ponderados conforme sua relevância para a economia de cada região, permitindo que o Banco Central produza versões do índice para o Brasil como um todo (IBC-Br) e para estados ou regiões específicas (IBCR por estados).

O índice é expresso em pontos e sua variação percentual ao longo do tempo sinaliza se a economia está crescendo ou se contraindo, funcionando como um indicativo da atividade econômica antes da divulgação oficial do PIB.