Convocados na 2ª chamada do Prouni 2025 devem confirmar dados junto a universidades até 17 de março

Os pré-selecionados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) do primeiro semestre deste ano têm até o dia 17 deste mês para apresentar às instituições de ensino superior a documentação que comprova as informações prestadas no ato da inscrição.

A entrega dos documentos varia de acordo com cada instituição e pode ser feita pessoalmente ou via internet. Os nomes dos pré-selecionados podem ser conferidos no portal do Ministério da Educação.

Perder o prazo ou não comprovar os dados implicará, automaticamente, na reprovação do candidato. Além disso, o pré-selecionado é quem deve conferir, nas faculdades, os horários e o local de comparecimento para a verificação das informações.

Instituições de ensino específicas ainda podem submeter os candidatos a um processo seletivo próprio.

Próxima chamada

De acordo com o MEC, quem não foi aprovado neste momento pode pedir para entrar na lista de espera nos dias 26 e 27 deste mês de março. O resultado desse outro processo deve sair no dia 1º de abril.

Esta edição do Prouni teve 1,5 milhão de inscritos. São oferecidas, no total, 338 mil bolsas em mais de mil instituições privadas de ensino superior.