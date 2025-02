Governo divulga calendário de pagamentos do programa Pé-de-meia 2025

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta sexta-feira (28) o cronograma operacional do programa Pé-de-meia 2025. O programa visa incentivar a permanência de estudantes no ensino médio por meio de transferências financeiras ao longo do ano letivo.

Veja também País Pé-de-Meia: saiba como receber e veja quem tem direito ao pagamento Papo Carreira Pé-de-Meia Licenciaturas inicia cadastro de estudantes para bolsa de R$ 1.050; saiba como se candidatar

Critérios de Elegibilidade

Para participar do programa em 2025, os estudantes devem estar inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) até 7 de fevereiro e ter a matrícula confirmada no ensino médio regular ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) até dois meses após o início do ano letivo. Os pagamentos são condicionados ao cumprimento de critérios como matrícula, frequência escolar e conclusão do ano letivo.

Valores e calendário de pagamentos para o Ensino Médio

O Pé-de-meia concede diferentes tipos de incentivos, variando conforme o desempenho do estudante ao longo do ano.

Incentivo Matrícula

O incentivo é uma parcela única de R$ 200,00, paga entre 31 de março e 7 de abril, para estudantes que tenham a matrícula efetivada.

Incentivo Frequência

Com um total de R$ 1.800,00 a ser pago ao longo do ano, divididos em nove parcelas mensais, o "Incentivo Frequência" propõe que o estudante tenha pelo menos 80% de frequência para receber os valores. As parcelas seguem o seguinte cronograma:

1ª parcela: paga entre 23 e 30 de abril , considerando os dados enviados até 4 de abril.

paga entre , considerando os dados enviados até 4 de abril. 2ª parcela: paga entre 26 de maio e 2 de junho , com data-limite de transmissão das informações em 9 de maio.

paga entre , com data-limite de transmissão das informações em 9 de maio. 3ª parcela: paga entre 23 e 30 de junho , para aqueles cujos dados forem enviados até 6 de junho.

paga entre , para aqueles cujos dados forem enviados até 6 de junho. 4ª parcela: paga entre 21 e 28 de julho , com transmissão dos dados até 4 de julho.

paga entre , com transmissão dos dados até 4 de julho. 5ª parcela: paga entre 22 e 29 de setembro , com informações enviadas até 5 de setembro.

paga entre , com informações enviadas até 5 de setembro. 6ª parcela: paga entre 20 e 27 de outubro , para aqueles com dados transmitidos até 3 de outubro.

paga entre , para aqueles com dados transmitidos até 3 de outubro. 7ª parcela: paga entre 25 de novembro e 2 de dezembro , considerando informações enviadas até 7 de novembro.

paga entre , considerando informações enviadas até 7 de novembro. 8ª parcela: paga entre 22 e 30 de dezembro , para aqueles com dados transmitidos até 5 de dezembro.

paga entre , para aqueles com dados transmitidos até 5 de dezembro. 9ª parcela: paga entre 2 e 9 de fevereiro de 2026, com informações enviadas até 16 de janeiro do mesmo ano.

Incentivo Conclusão

O valor é uma parcela única de R$ 1.000,00, paga entre 26 de fevereiro e 5 de março de 2026, para alunos que concluírem o ano letivo com aprovação e, quando for o caso, participação nos exames do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), além de outras provas aplicadas pelo Governo Federal.

Incentivo Enem

O incentivo também é parcela única de R$ 200,00 para estudantes que realizarem todas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O depósito na conta do estudante será feito entre os dias 26 de fevereiro e 5 de março de 2026.

Confira o calendário de pagamentos para o EJA

O Pé-de-meia também concede diferentes tipos de incentivos para os estudantes da EJA, mas com algumas diferenças no calendário de pagamentos.

Incentivo Matrícula

Com parcela única de R$ 200,00, o pagamento para matriculados no primeiro semestre será realizado entre 31 de março e 7 de abril, com data-limite de transmissão das informações até 12 de março. Para matrículas no segundo semestre, o pagamento será realizado entre 22 e 29 de setembro, com data-limite de transmissão das informações até 5 de setembro.

Incentivo Frequência

O pagamento será no total de R$ 1.800,00 ao longo do ano, divididos em quatro parcelas semestrais. As parcelas seguem o seguinte cronograma:

1ª parcela (1º semestre): paga entre 23 e 30 de abril , considerando os dados enviados até 4 de abril.

paga entre , considerando os dados enviados até 4 de abril. 2ª parcela (1º semestre): paga entre 26 de maio e 2 de junho , com data-limite de transmissão das informações em 9 de maio.

paga entre , com data-limite de transmissão das informações em 9 de maio. 3ª parcela (1º semestre): paga entre 23 e 30 de junho , para aqueles cujos dados forem enviados até 6 de junho.

paga entre , para aqueles cujos dados forem enviados até 6 de junho. 4ª parcela (1º semestre): paga entre 21 e 28 de julho , com transmissão dos dados até 4 de julho.

paga entre , com transmissão dos dados até 4 de julho. 1ª parcela (2º semestre): paga entre 22 e 29 de setembro , com informações enviadas até 5 de setembro.

paga entre , com informações enviadas até 5 de setembro. 2ª parcela (2º semestre): paga entre 20 e 27 de outubro , considerando dados enviados até 3 de outubro.

paga entre , considerando dados enviados até 3 de outubro. 3ª parcela (2º semestre): paga entre 25 de novembro e 2 de dezembro, com informações enviadas até 7 de novembro.

paga entre 25 de novembro e 2 de dezembro, com informações enviadas até 7 de novembro. 4ª parcela (2º semestre): paga entre 22 e 30 de dezembro, com dados enviados até 5 de dezembro.

Incentivo Conclusão

O benefício será pago em uma parcela única de R$ 1.000,00.

Para estudantes que concluírem o primeiro semestre, o pagamento será realizado entre 18 e 25 de agosto, com data-limite de transmissão das informações até 1º de agosto.

Para estudantes que concluírem o segundo semestre, o pagamento será realizado entre 26 de fevereiro e 5 de março de 2026, com informações enviadas até 6 de fevereiro.

Incentivo Enem

O Incentivo Enem será pago em uma parcela única de R$ 200,00 para estudantes que realizarem todas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O pagamento será realizado entre 26 de fevereiro e 5 de março de 2026, com informações enviadas até 6 de fevereiro.

Regras e Responsabilidades

A participação no programa exige a regularidade cadastral do estudante. Alunos com mais de uma matrícula ativa terão os pagamentos suspensos até a regularização. Além disso, redes de ensino estaduais e municipais, bem como institutos federais, são responsáveis por validar e encaminhar ao MEC a lista de alunos elegíveis para os pagamentos.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

*Estagiária sob a supervisão do editor Felipe Mesquita