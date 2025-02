Pé-de-Meia Licenciaturas inicia cadastro de estudantes para bolsa de R$ 1.050; saiba como se candidatar

Estudantes aprovados em cursos de licenciatura presenciais e elegíveis ao Pé-de-Meia Licenciaturas devem se cadastrar para concorrer à iniciativa, que concede bolsa mensal de R$ 1.050, do começo ao fim da graduação. Os interessados podem se candidatar até 30 de março, através da Plataforma Freire da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Podem concorrer ao programa os alunos devem atender aos seguintes requisitos:

Ter sido aprovado em curso de licenciatura presencial em processos seletivos do Ministério da Educação (MEC) — Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ), Programa Universidade para Todos ( Prouni ) ou Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies );

), Programa Universidade para Todos ( ) ou Fundo de Financiamento Estudantil ( ); Ter obtido alto rendimento no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 , ao atingir média simples acima de 650 pontos;

no Exame Nacional do Ensino Médio , ao atingir média simples acima de 650 pontos; Ter cadastrado seu currículo na Plataforma Freire da Capes.

>> Confira edital

A manifestação de interesse do estudante não assegura a concessão da bolsa. A confirmação será realizada após a publicação do resultado final, prevista para acontecer em 14 de abril. Os auxílios começarão a ser pagos a partir de 1º de maio.

Do valor mensal de R$ 1.050, os selecionados poderão sacar R$ 700. O restando dos R$ 350 serão depositados em uma poupança, quantia que poderá ser sacada somente após o estudante, já formado como professor, ingressar como profissional na rede pública de ensino, no prazo de até cinco anos após a conclusão do curso.

Veja também Ceará 'Pé-de-Meia Licenciaturas': Ceará tem quase 90 cursos com benefício no Sisu 2025; veja lista Papo Carreira Casas de Cultura Estrangeira divulgam edital com 1059 vagas para alunos do semestre 2025.1; veja detalhes Papo Carreira Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará

Em 2025, o Ministério da Educação disponibiliza até 12 mil bolsas, que serão pagas pela Capes. O benéfico é válido somente para novas matrículas em cursos de licenciatura presenciais, e há prioridade para estudantes aprovados pelo Sisu. As oportunidades remanescentes serão destinadas a interessados que ingressaram pelo Prouni e apoiados pelo Fies, nesta ordem de prioridade.

O programa do Governo Federal visa fortalecer a formação de docente, incentivar o ingresso de professores no ensino público e valorizar os profissionais do magistério, proporcionando-lhes recursos e oportunidades de desenvolvimento profissional contínuo.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp.