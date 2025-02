Casas de Cultura Estrangeira divulgam edital com 1059 vagas para alunos do semestre 2025.1; veja detalhes

As Casas de Cultura Estrangeira divulgaram um edital de seleção pública de novos alunos para o semestre letivo de 2025.1. Ao todo, são 1059 vagas, sendo 579 voltadas para estudantes que desejam ingressar no nível inicial. O restante das vagas é para os alunos que vão realizar teste de nível.

As inscrições abrem no dia 15 de fevereiro e encerram no dia 25 do mesmo mês.

No caso das pessoas que não possuem nenhum conhecimento prévio do idioma escolhido, as vagas estão distribuídas entre as seguintes casas de cultura:

Alemã;

Britânica;

Francesa;

Hispânica;

Italiana;

Portuguesa;

Curso de Libras.

Já quem busca realizar o teste de nível, é possível optar pelas casas de cultura:

Nesse caso, a prova é ideal para quem já possui algum conhecimento do idioma e deseja ser alocado em um nível correspondente ao seu domínio.

>> Edital Semestre Inicial

>> Edital Teste de Nível

Como se inscrever?

A taxa de inscrição no processo seletivo é de R$ 90, sendo um valor único. Apesar de ser um curso isento de mensalidades, um valor precisará ser pago pela matrícula, que será informado em uma data posterior.

As inscrições abrem às 10h do dia 15 de fevereiro e se encerram no dia 25 do mesmo mês. As provas objetivas já serão realizadas no dia 16 de março de 2025.

Para se candidatar, basta acessar o site oficial da seleção.