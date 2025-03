Inscrições para concurso da PCCE com salários de R$ 22 mil começam nesta sexta (28)

As inscrições do concurso para delegado da Polícia Civil do Ceará (PCCE) abrem às 10h desta sexta-feira (28). Os interessados têm até as 18h do dia 11 de abril para se candidatar. Ao todo, o certame possui 100 vagas imediatas, sendo 75 para ampla concorrência, 5 para candidatos com deficiência e 20 vagas para candidatos negros e pardos.

O salário inicial é de R$ 22.165,53, com carga horária semanal de 30 horas.

O concurso ainda conta com 200 vagas de cadastro reserva, sendo dividida em: 150 na ampla concorrência, 10 para candidatos com deficiência e 40 vagas para candidatos negros e pardos.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser realizadas através do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame.

Requisitos

Conforme o edital, para concorrer ao cargo, é necessário que o participante tenha:

Diploma devidamente registrado de conclusão de ensino superior de bacharelado em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Comprovar, no mínimo, três anos de atividade jurídica, na forma da Instrução Normativa nº 02/2025, da Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado do Ceará, ou três anos de efetivo exercício em cargo público de natureza policial em um dos órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal.

Confira fases do concurso

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; Teste de aptidão física, de caráter eliminatório; Avaliação psicológica, de caráter eliminatório; Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; Prova de títulos, de caráter classificatório.

