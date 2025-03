Prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição do concurso PCCE começa nesta sexta-feira (28)

Começa nesta sexta-feira (28) o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). O pedido pode ser feito via Internet no site da Fundação Cebraspe, que organiza o certame.

Segundo o edital, têm direito ao benefício os candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), doadores de sangue, estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas, pessoas com deficiência ou pertencentes a famílias de baixa renda.

No momento da solicitação, será necessário enviar os seguintes documentos:

Comprovar inscrição no CadÚnico por meio do Número de Identificação Social (NIS), do próprio candidato;

Certidão expedida pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) que comprove, no mínimo, duas doações no período de um ano;

Certificado de Conclusão e Histórico Escolar atualizado;

Imagem legível de laudo médico ou de laudo caracterizador de deficiência;

Documento de identidade e contracheque dos membros da família.

Caso não seja possível pedir a isenção, ou ela seja negada, o participante terá que pagar o valor de R$ 300 para participar do concurso.

Inscrições começam nesta sexta (28)

A partir desta sexta, também começa o prazo para se inscrever no concurso da PCCE. Os interessados têm até 11 de abril para se candidatar no mesmo endereço eletrônico da isenção.

O certame é voltado para o cargo de delegado e conta, ao todo, com 100 vagas imediatas e 200 para cadastro reserva. O salário inicial é de R$ 22.165,53, com carga horária semanal de 30 horas.

Conforme o edital, para concorrer, é necessário que o participante tenha:

Diploma devidamente registrado de conclusão de ensino superior de bacharelado em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Comprovar, no mínimo, três anos de atividade jurídica, na forma da Instrução Normativa nº 02/2025, da Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado do Ceará, ou três anos de efetivo exercício em cargo público de natureza policial em um dos órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal.

Confira as fases do concurso

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; Teste de aptidão física, de caráter eliminatório; Avaliação psicológica, de caráter eliminatório; Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; Prova de títulos, de caráter classificatório.

Cronograma do concurso

Candidatura e pedido de isenção: 28 de março até 11 de abril

28 de março até 11 de abril Data final para o pagamento da taxa de inscrição : 29 de abril

: 29 de abril Aplicação das provas objetivas e discursiva : 25 de maio

: 25 de maio Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas : 30 de maio

: 30 de maio Divulgação do edital de resultado das provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva: 18 de junho

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari