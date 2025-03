Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (24)

Há concursos públicos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (24). As vagas são para órgãos públicos e privados, com salários que chegam a quase R$ 15 mil.

As oportunidades são para candidatos com níveis fundamental, médio e superior.

Arce

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará (Arce) está com inscrições abertas para concurso público. São oferecidas nove vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

As inscrições seguem até as 16 horas do dia 26 de março, exclusivamente no site do Instituto Consulplan, responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 200. O pagamento do boleto poderá ser feito até as 20h do dia 27 de março.

Os cargos são destinados a candidatos com nível superior completo em áreas específicas. A remuneração inicial é de R$ 7.675,53.

Seas

A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Estado do Ceará (SEAS) divulgou edital com 145 vagas temporárias para preenchimento imediato e formação de cadastro de reservas.

As inscrições terminam nesta segunda-feira (24). A remuneração será de R$ 2.804,11.

Superior Tribunal Militar (STM)

O Superior Tribunal Militar (STM) está com concurso público aberto para preencher 80 vagas de nível superior de maneira imediata, além da formar cadastro de reserva.

As inscrições podem ser feitas até 4 de abril, exclusivamente pelo site do Cebraspe. Das vagas, 30 são destinadas ao cargo de técnico judiciário e 50 para analista judiciário, em diversas especialidades. Os salários iniciais variam de R$ 9.052,51 a R$ 14.852,66. Será ofertado, ainda, auxílio-alimentação de R$ 1.460,40.

>>> Veja edital

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, e os aprovados terão lotação prevista em Fortaleza e nas outras 12 cidades brasileiras onde estão sediados o STM e as Auditorias da Justiça Militar da União.

Censo Estudantil

O Censo Cidades Estudantil Brasil 2025 abriu inscrições para concurso público de nível fundamental e médio. São ofertadas 3.156 vagas temporárias para a realização do Censo Estudantil em cidades dos estados do Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Sergipe, Maranhão, Alagoas, Espírito Santo, Paraíba, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência.

As oportunidades são para os cargos de Agente Recenseador, distribuídas nas áreas de Administração, Educação, Saúde, Esporte, Cultura, Lazer e Cidadania, com remuneração variando entre R$ 1.970 e R$ 2.100. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de abril, pelo site da Omni Concursos Públicos, empresa responsável pelo certame. O valor da taxa varia de R$ 54,50 a R$ 68,50.

Prefeitura de Granja (CE)

A Prefeitura de Granja abriu inscrições para seleção pública. As vagas são para cargos temporários e contemplam as funções de professor, psicólogo e assistente social.

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3 mil.

>> Veja o edital

Interessados devem se inscrever no site da Universidade Patativa, organizadora da seleção, até quarta-feira (26). A taxa é de R$ 80 para nível médio e R$ 100 para nível superior.

UFCA

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) está com inscrições abertas para o preenchimento de cinco vagas para o cargo de professor. As oportunidades são destinadas aos cursos de arquivologia, museologia, ciência da computação e engenharia de software, em unidades acadêmicas do campus de Juazeiro do Norte.

As inscrições vão até 4 de abril, no site da UFCA, mediante pagamento da taxa de R$ 287.

>> Veja o edital

Os aprovados atuarão em regime de dedicação exclusiva, com remuneração inicial de R$ 11.481,64, além de retribuição por titulação e auxílio-alimentação.

