Divulgação do resultado final do concurso da UFC é novamente adiada; confira nova data

A data de divulgação do resultado final do concurso público da Universidade Federal do Ceará (UFC) foi novamente adiada. Segundo o novo cronograma, informado pela Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), a previsão é que a informação seja publicada em 16 de abril.

Na programação original, o resultado deveria ter saído em 17 de março, mas foi postergada para esta segunda-feira (31). No entanto, na última sexta-feira (28), a banca organizadora publicou uma nova retificação, detalhando que a data foi adiada novamente, agora para o próximo mês.

A lista preliminar de aprovados e de classificados foi revelada em fevereiro. A nova relação será a versão definitiva e informará quais participantes foram selecionados no certame após a análise dos pedidos de recurso dos candidatos.

As provas do concurso da UFC foram realizadas em 20 de janeiro, e os gabaritos oficiais definitivos foram divulgados no dia 28 daquele mesmo mês.

Vagas do concurso

Ao todo, o certame oferta 144 vagas para técnico-administrativo em educação (TAE), distribuídas entre os níveis médio, técnico e superior. Os selecionados atuarão em campi da universidade em Fortaleza, Crateús, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral.

O salário inicial para os cargos de nível médio e técnico é de R$ 2.667,19, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 1 mil. Para as funções de nível superior, a remuneração inicia em R$ 4.556,92, e também é acrescida de R$ 1 mil de auxílio-alimentação.

Além da remuneração básica, os servidores públicos federais têm direito ao incentivo à qualificação. Isso significa que o salário pode ser ampliado dependendo da formação acadêmica do candidato. Servidores com especialização, mestrado ou doutorado, por exemplo, recebem valores adicionais.

A jornada de trabalho, para todos os cargos, é de 40 horas semanais. O candidato aprovado no limite do número de vagas exercerá suas atividades no campus para o qual se inscreveu.

