O concurso da Universidade Federal do Ceará (UFC) aconteceu nesse domingo (19), em Fortaleza, com provas para todos os cargos disponíveis. O certame ofertou 144 vagas para técnico-administrativo em educação (TAE), distribuídas entre os níveis médio, técnico e superior.

Quando sai o resultado?

Por meio do site, a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC) vai disponibilizar o gabarito preliminar e o Caderno de Questões das provas objetivas nesta segunda-feira (20). O horário não foi divulgado.

Em caso de discordância do candidato com a resposta do gabarito preliminar, este poderá apresentar recurso administrativo nesta terça-feira (21), conforme o cronograma do concurso.

Os recursos devem ser devidamente fundamentados, com uma justificativa clara para a contestação. A FCPC analisará todas as solicitações e divulgará o resultado dos recursos no dia 28 de janeiro.

Após a análise, o gabarito oficial e o resultado final serão publicados no dia 6 de fevereiro. A partir dessa data, não serão aceitos novos recursos relacionados às questões ou à correção da prova.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos, conforme decisão da UFC.

