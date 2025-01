Inscrições para concurso da Ebserh terminam nesta segunda-feira (20); saiba mais

Terminam nesta segunda-feira (20) as inscrições para o concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Os interessados em participar do certame devem acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pela seleção.

As chances são para cargos de níveis médio e superior. Ao todo, são 545 vagas imediatas com formação de cadastro de reserva nas áreas médica, administrativa e assistencial, com salários que variam entre R$ 3.057,56 a R$ 17.978,62.

As oportunidades são, entre outras, para as carreiras de assistente social, biomédico, dentista, advogado, analista administrativo, arquiteto, engenheiro, técnico em segurança do trabalho.

Do total de vagas, 20% são destinadas para pessoas negras, 10% para pessoas negras e 3% são reservadas para indígenas.

A taxa de inscrição varia conforme o cargo pretendido. Para os níveis médio ou técnico, o valor é de R$ 85. Já para a área médica, a taxa é de R$ 150, enquanto para os demais cargos de nível superior, o custo é de R$ 110. A etapa para pedidos de isenção ocorreu em dezembro de 2024.

JORNADA DE TRABALHO

As jornadas de trabalho variam entre 25h e 40 horas semanais. Os aprovados no concurso devem ser distribuídos em 45 hospitais e na administração central da Ebserh.

QUANTO ÀS PROVAS

As provas objetivas e discursivas do concurso estão programadas para o dia 16 de março, com aplicação em todos os estados do Brasil.

O prazo de validade do certame será de um ano, contado a partir da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por mais um ano, a critério da administração.

Cronograma do Concurso