Concurso Ebserh: inscrições para 545 vagas com salário de até R$ 17 mil abrem hoje; veja como se inscrever

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu um novo concurso público nesta segunda-feira (23). As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 do dia 20 de janeiro, através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Ao todo, são 545 vagas imediatas com formação de cadastro de reserva nas áreas Médica, Administrativa e Assistencial, com salários que variam entre R$ 3.057,56 a R$ 17.978,62. As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior.

Confira os editais completos:

Como se inscrever?

As inscrições devem ser realizadas de forma retoma através do site da Fundação Getúlio Vargas.

Para participar, os candidatos devem escolher o cargo desejado e preencher as informações solicitadas, considerando o edital escolhido.

Veja também Papo Carreira Que horas sai o resultado do Encceja 2024? Veja onde conferir Papo Carreira Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (23)

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição varia entre R$ 85,00 a R$ 150,00, novamente, a depender do cargo. A isenção pode ser solicitada entre os dias 23 e27 de dezembro.

Etapas do concurso

As etapas do concurso vão variar a depender da área escolhida, com a primeira etapa já prevista para dia 16 de março.

No caso da área administrativa, as etapas são:

Prova Objetiva Redação Prova de Títulos

Já na área assistencial e médica, haverá apenas: