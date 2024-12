Que horas sai o resultado do Encceja 2024? Veja onde conferir

Os participantes do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024 poderão acessar os resultados das provas a partir desta segunda-feira (23). No entanto, o edital não informa o horário exato para a divulgação.

Diferente de outros processos seletivos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, não divulga uma lista pública com os nomes dos candidatos aprovados no Encceja. A verificação dos resultados e das notas em cada disciplina é feita de forma individual, através da Página do Participante.

Como acessar os resultados?

Acesse o site oficial do Encceja;

Clique na opção “Página do Participante”;

Faça o login com seu CPF e senha cadastrados na inscrição;

Após entrar no sistema, procure pela aba “Resultados” e confira as notas em cada disciplina;

Cabe a cada candidato conferir se alcançou a pontuação mínima necessária para obter a certificação.

Qual pontuação atingir para obter o certificado do Encceja?

Para obter a aprovação no Encceja e conquistar a certificação, o candidato precisa atingir pelo menos 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento avaliadas, além de alcançar no mínimo 5 pontos na redação, cuja correção varia em uma escala de 0 a 10.

O exame é composto por quatro provas objetivas e uma redação, que avaliam as competências correspondentes ao ensino fundamental ou médio, conforme o nível escolhido pelo candidato. As áreas de conhecimento contempladas são:

Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Matemática e suas Tecnologias.

Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

O cálculo das provas objetivas é feito conforme a mesma metologia aplicada no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a Teoria de Resposta ao Item (TRI).

Caso o candidato tenha alcançado a pontuação mínima apenas em algumas disciplinas, é possível solicitar uma declaração parcial de proficiência. Esse documento é válido para eliminar as matérias já aprovadas em futuras tentativas.

O que é o Encceja?

Criado em 2002, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) é voltado para brasileiros que não concluíram o Ensino Fundamental ou Médio na idade apropriada.

Realizado pelo Inep em parceria com secretarias estaduais e municipais de educação, o exame busca avaliar competências adquiridas ao longo da vida, seja em contextos formais ou informais de aprendizado.

O Encceja é aplicado em quatro modalidades, com calendários distintos: Nacional, Exterior, e versões específicas para pessoas privadas de liberdade. O Inep aplica as provas, mas a emissão dos certificados é responsabilidade das Secretarias de Educação e Institutos Federais, que aderem ao programa.

Composto por quatro provas objetivas e uma redação, o exame abrange disciplinas do Ensino Fundamental ou Médio, dependendo do nível desejado. Jovens e adultos podem participar caso tenham, no mínimo, 15 anos completos para o Ensino Fundamental ou 18 anos para o Ensino Médio, conforme as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

Além de permitir a certificação, o Encceja oferece declarações parciais de proficiência para candidatos que atingirem a nota mínima em algumas áreas, facilitando a conclusão do processo em futuras edições.