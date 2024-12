Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (23)

O Ceará conta com diversos concursos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (23). Há vagas para entes públicos e privados, com salários que chegam a R$ 17,9 mil.

Há oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Veja:

Embrapa

As inscrições para o concurso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 7 de janeiro de 2025, pelo site do Cebraspe, que organiza o certame.

>>> Confira o edital

Ao todo, o concurso oferta 719 vagas para ampla concorrência, 103 para pessoas com deficiência (PcDs) e 205 para pessoas pretas e pardas (PPPs). As oportunidades estão distribuídas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. A remuneração inicial varia de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,61.

Ebserh

O concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) oferece 545 vagas e formação de cadastro de reserva, incluindo 198 oportunidades na área médica, 330 na área assistencial e 17 na área administrativa.

As inscrições começam nesta segunda-feira (23) e seguem até o dia 20 de janeiro, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas. As oportunidades são destinadas a 45 hospitais universitários federais e à administração central da Ebserh. Os salários variam de R$ 2.707,15 a R$ 17.978,62.

> Edital Área Médica

>> Edital Área Assistencial

>>> Edital Área Administrativa

INSS

O Ministério da Previdência Social (MPS) divulgou concurso público para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com 250 vagas, de formação para cadastro de reserva, para o cargo de Perito Médico Federal.

As oportunidades estão distribuídas por todos os estados, além do Distrito Federal. O Ceará tem a maioria das vagas, 40 no total, seguido de Pernambuco, com 20.

A remuneração inicial é de R$ 14.166,99, com jornada de trabalho de 40 horas. Para participar, os candidatos devem possuir graduação de nível superior em Medicina.

As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira (23) até 9 de janeiro de 2025, exclusivamente pelo site do Cebraspe, que é a banca organizadora.

PGE Ceará

As inscrições para o concurso da Procuradoria Geral do Estado (PGE) do Ceará estão abertas até 7 de janeiro de 2025, pelo site da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/Uece). A taxa de inscrição é de R$ 250.

Ao todo, são 40 vagas para o cargo de técnico de representação judicial de diferentes áreas, como Direito, Administração, Engenharias e Tecnologia da Informação (TI). O salário-base é R$ 5.938,70, mas há gratificação por titulação e também prêmio de desempenho.

>>> Confira o edital completo (páginas 18 a 33)

Marinha do Brasil

Com salários iniciais de R$ 9 mil, o Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários da Marinha do Brasil está com inscrições abertas até o dia 6 de janeiro de 2025. Serão ofertadas 533 vagas de nível superior, com distribuição para diversas regiões do país.

Há oportunidades para diversas especialidades de médicos, advogados, psicólogos, enfermeiros, engenheiros de várias áreas, pedagogos, geógrafos, biólogos, historiadores, comunicadores sociais, entre outros.

As inscrições devem feitas nos respectivos Distritos Navais onde as vagas estão disponíveis, até o dia 6 de janeiro.

ICMBio

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) oferta 350 vagas em novo concurso, sendo 120 para analista administrativo e 230 para analista ambiental. Os salários de ambos os cargos é de R$ 8.817,72.

Sob a organização do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), as inscrições poderão ser realizadas até o dia 3 de janeiro de 2025 no site da banca.

>>> Veja edital

Prefeitura de Nova Olinda

A Prefeitura de Nova Olinda tem concurso público com inscrições abertas para diversas funções. São 123 vagas de diferentes níveis de escolaridades para 37 cargos.

Há seleção para agente comunitário, assistente social, auditor de tributos, educador físico, psicólogo, motorista, pedreiro, professor, entre outros.

Os salários iniciais vão de R$ 1.412 a R$ 2.824 com até 40 horas semanais de carga horária

As inscrições estarão abertas até 5 de janeiro no site da Universidade Patativa, responsável pelo certame.

>> Veja o edital completo