Marinha abre processo seletivo com 533 vagas e salários iniciais de R$ 9 mil; veja como se inscrever

Com salários iniciais de R$ 9 mil, o Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários da Marinha do Brasil está com inscrições abertas até o dia 6 de janeiro de 2025.

Serão ofertadas 533 vagas de nível superior, com distribuição para diversas regiões do país. As vagas são distribuídas para algumas áreas, como Medicina, Saúde, Técnica, Magistério e Engenharia.

Há oportunidades para diversas especialidades de médicos, advogados, psicólogos, enfermeiros, engenheiros de várias áreas, pedagogos, geógrafos, biólogos, historiadores, comunicadores sociais, entre outros.

Os selecionados terão contratos assinados de até 8 anos, sem vínculo permanente com a Marinha.

Como se inscrever?

Para os interessados em prestar a prova, é necessário ser brasileiro, ter entre 18 e 41 anos até a data da incorporação, e pagar uma taxa de inscrição de R$ 140.

As inscrições devem feitas nos respectivos Distritos Navais onde as vagas estão disponíveis, até o dia 6 de janeiro.

A seleção será composta por sete etapas, sendo a primeira por uma prova objetiva de Língua Portuguesa com 40 questões de múltipla escolha, prevista para acontecer no dia 23 de fevereiro.

Já as fases seguintes incluem prova de títulos, verificação de dados biográficos e verificação documental, além de inspeção de saúde, teste de aptidão física de ingresso e designação à incorporação.

Aqueles que forem aprovados ingressarão na marinha como Guarda-Marinha e terão acesso a benefícios como assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.