Edital do TRT-10 é publicado com nove vagas e salários de até R$ 16 mil; veja detalhes

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) publicou nesta sexta-feira (20) edital com nove vagas de concurso público, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de analista e de técnico judiciário. Os salários iniciais variam entre R$ 9,77 mil e R$ 16 mil.

Os interessados em se candidatar poderão se inscrever a partir do dia 27 de dezembro até 17 de janeiro de 2025, pelo site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

>>> Veja o edital

É necessário pagar taxa de participação que varia dependendo do cargo: R$ 120 para o de analista jurídico; e R$ 90 para técnico. Candidatos cadastrados no CadÚnico e doadores de médula óssea podem solicitar isenção parcial ou total dos valores no ato da inscrição.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp.

A Corte da 10ª Região engloba o Distrito Federal e o estado do Tocantins, consequentemente as vagas são distribuídas entre essas localidades. As provas de seleção estão previstas acontecer em 16 de março de 2025. Competidores poderão optar por realizar as avaliações em Brasília (DF) ou Palmas (TO).

Veja também Papo Carreira Concurso Ebserh tem editais divulgados com 545 vagas e salários de até R$ 17 mil Papo Carreira INSS abre concurso com salário de R$ 14 mil; Ceará tem maioria das vagas

Vagas e salários

Imediatas

Analista Judiciário (área judiciária) – R$ 13.994,78; Distrito Federal

Técnico Judiciário (área administrativa) – R$ 8.529,65; Distrito Federal e Tocantins

Técnico Judiciário (área agente da polícia judicial) – R$ 9.773,56; Tocantins

Cadastro de reserva