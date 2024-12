INSS abre concurso com salário de R$ 14 mil; Ceará tem maioria das vagas

O Ministério da Previdência Social (MPS) divulgou concurso público para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com 250 vagas, de formação para cadastro de reserva, para o cargo de Perito Médico Federal. O edital foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (17).

As oportunidades estão distribuídas por todos os estados, além do Distrito Federal. O Ceará tem a maioria das vagas, 40 no total, seguido de Pernambuco, com 20.

Do total de vagas, 20% são reservadas para pessoas pretas e 5% para pessoas com deficiência.

A remuneração inicial é de R$ 14.166,99, com jornada de trabalho de 40 horas. Para participar, os candidatos devem possuir graduação de nível superior em Medicina.

>> Veja edital

Inscrições

As inscrições podem ser feitas no período de 23 de dezembro de 2024 até 09 de janeiro de 2025, exclusivamente pelo site do Cebraspe, que é a banca organizadora.

A taxa de inscrição é de R$120,00 e deve ser paga até 10 de janeiro. Os pedidos de isenção serão aceitos, mediante comprovação, entre os dias 23 e 26 de dezembro de 2024.

O concurso é composto por duas etapas: sendo a primeira por prova objetiva, a ser realizada em todas as capitais e no Distrito Federal, e a segunda por prova de títulos.

Os selecionados podem ser convocados em até 2 anos, podendo o concurso ser prorrogado pelo mesmo período.

Veja também Papo Carreira Concurso Ebserh tem editais divulgados com 545 vagas e salários de até R$ 17 mil Papo Carreira Gabarito definitivo da primeira fase do 42º exame da OAB é divulgado; confira

Ceará

Na avaliação do professor de Direito Previdenciário do Gran Concursos, Fernando Maciel, o Ceará deve ter a maior concorrência do concurso, em razão de possuir a maior quantidade de vagas por localidade. Do total de vagas no estado, 29 são para ampla concorrência, 9 para pessoas pretas, e 2 para pessoas com deficiência.

"Pela distribuição das questões, percebe-se que o candidato vai precisar dedicar mais tempo de estudo aos conteúdos específicos, uma vez que eles serão cobrados em maior quantidade", destaca.

Ainda conforme o professor, outro concurso do INSS, dessa vez com vagas para técnico e analista, é esperado após março de 2025, quando acaba a validade do certame anterior. "O órgão tem um grande déficit de servidores públicos, porque muitos se aposentaram e os cargos não foram repostos na mesma proporção", afirma.