Gabarito definitivo da primeira fase do 42º exame da OAB é divulgado; confira

A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado divulgou, nesta quarta-feira (18), o gabarito definitivo e o resultado preliminar do 42º Exame de Ordem Unificado.

Também é possível acessar o resultado por meio de consulta individual e saber o resultado dos pedidos de recurso contra o resultado preliminar da 1ª fase. Confira abaixo:

GABARITO DEFINITIVO OAB 42

>> Resultado preliminar da prova objetiva (1ª fase)

>> Gabaritos definitivos da prova objetiva (1ª fase)

>> Consulta individual - Resultado preliminar (1ª fase)

>> Respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar (1ª fase)

Em caso de erro no somatório final da nota, é possível entrar com recurso das 12h da quinta-feira (19) até as 12h de sexta-feira (20), por meio da página de acompanhamento do certame. O resultado definitivo da 1ª fase está previsto para 7 de janeiro de 2025.

A prova objetiva foi composta por 80 questões de múltipla escolha sobre temas que integram os conteúdos profissionalizantes obrigatórios do curso de Direito, além de Direitos Humanos, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito Ambiental, Direito Internacional, Filosofia, Direito Previdenciário, Direito Financeiro e Estatuto da Advocacia e da OAB, Regulamento Geral e Código de Ética e Disciplina da OAB.

Sobre o exame

A aprovação no Exame de Ordem é requisito para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. O EOU pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Podem realizá-lo os estudantes do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.